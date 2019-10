Urso pondera bronca da torcida com avaliações positivas de jogadores do Corinthians

O Corinthians teve 31% de posse de bola no clássico contra o Santos em plena Arena de Itaquera. Finalizou menos e trocou menos passes que o rival. A grande chance dos mandantes conseguirem a vitória aconteceu com Vagner Love já nos minutos finais. Fora isso, as oportunidades reais de gol foram todas dos visitantes.

A insatisfação dos torcedores corintianos foi notória, inclusive com direito a cobrança e protesto da maior torcida organizada do clube. Mesmo assim Cássio e Vagner Love fizeram uma análise positiva do jogo deste sábado.

“Acho que nós fizemos um bom jogo, pesa o fato do empate (contra o Santos) de repente por outros jogos que nós perdemos pontos. O Corinthians lutou, criou oportunidades, algo que vinham cobrando muito, não se expôs”, avaliou o goleiro.

“No meu ponto de vista hoje (sábado) foi bem, seguro, organizado. Fomos em busca da vitória, mas temos um momento que temos de pontuar sempre. Foi importante, não perdeu, foi um bom resultado”, concluiu.

Antes de deixar o campo, logo após o fim do clássico, Vagner Love também fez uma avaliação positiva da atuação corintiana.

“Eu gostei do desempenho da equipe. Rodamos a bola, ficamos com ela, marcamos sem ela, criamos algumas chances, mas sabemos que temos que melhorar e conseguir as vitórias”, disse o camisa 9 ao Premiere.

Questionado sobre as manifestações dos torcedores, principalmente nas redes sociais, justamente na direção contrária às declarações de Cássio e Love, Júnior Urso ponderou e tentou entender os pontos de vista diferentes sobre o desempenho do Corinthians.

“Respeito o torcedor, todo torcedor que vem tem o direito de se expressar da forma que a gente quiser. Realmente, acho que se tratando de posse de bola a gente foi abaixo, a gente tem que ter um volume maior de jogo. O 0 a 0 é um resultado normal, acho que temos de melhorar muito para agradar o nosso torcedor, para nos agradar também. Entendo o que o torcedor quer dizer, se trata de algumas coisas que a gente precisava melhorar”, comentou o volante.

“É difícil, eu entendo o torcedor, mas é difícil para nós também. O torcedor tem mil sentimentos, é paixão isso aqui, uma hora ele está amando e outra hora odiando. Torcedor tem toda razão em reclamar, desde que dentro do estádio”, completou.

O Corinthians agora pega o CSA, quarta-feira, às 21h30, em Maceió.