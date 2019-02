Urso é aprovado em exames e deve assinar com o Corinthians na segunda

O volante Júnior Urso realizou exames médicos na tarde deste domingo na capital paulista e foi aprovado, de acordo com o coordenador médico do clube, Joaquim Grava. O jogador deve comparecer ao treinamento do elenco profissional na manhã desta segunda-feira, quando os atletas se reapresentam após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque.

O meio-campista assinará contrato por três temporadas e não deve demorar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Porém, não há qualquer possibilidade de ele ser aproveitado, por exemplo, no jogo-treino contra o Desportivo Brasil, nesta segunda, no CT.

Além de Urso, as outras opções de segundo volante no elenco são Thiaguinho, Ramiro, Araos e Renê Júnior, o último em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Carille acredita que o novo contratado cumpre uma função outrora realizada por Maycon, de marcação na entrada da área e chegada com perigo no ataque.

Júnior Urso chegou a ser sondado por outro clube grande da capital paulista antes de acertar com o Corinthians. A direção do São Paulo fez uma consulta, mas desistiu de um acordo em função da pretensão salarial e de luvas do atleta.