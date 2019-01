Salário perto de R$ 500 mil e luvas esfriam vinda de Jr Urso ao Tricolor

O São Paulo fez uma consulta para contratar Júnior Urso. O volante de 29 anos rescindiu seu contrato com o Guangzhou R&F depois de o clube chinês assinar com mais dois estrangeiros. Sem muita perspectiva na equipe, já que há uma cota de apenas quatro atletas que vêm de fora por elenco, ele optou por encerrar sua trajetória no país oriental e pode voltar ao futebol brasileiro. A pedida do jogador, no entanto, não é para qualquer um.

Ciente da carência do elenco de Jardine por um segundo volante, a diretoria de futebol do São Paulo se interessou por Júnior Urso em um primeiro momento. Mas, ao fazer a consulta, Raí e companhia se depararam com valores bem acima do esperado em relação a luvas e salários.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Júnior Urso toparia assinar com o São Paulo se seus vencimentos mensais estivessem próximos aos R$ 500 mil, além das luvas, bonificação que o atleta acredita que deve receber pelo fato de o clube não precisaria investir qualquer quantia para comprá-lo.

Outro interessado no futebol de Júnior Urso foi o Corinthians, mas os salários do jogador também travaram as negociações, já que o Timão tem um teto que não ultrapassa os R$ 450 mil.

Atualmente, o técnico André Jardine possui dois jogadores para exercer a função de segundo volante: Liziero e Araruna. Hudson, no entanto, é quem vem atuando no setor, embora tenha mais características de um jogador mais de contenção, trabalho feito por Jucilei. Além desses quatro atletas, há também Willian Farias, contratado até o final do ano, e o promissor Luan, que está no Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira e só retorna em fevereiro.