Corinthians perde do Unifacisa, que empata série nas oitavas do NBB

Nesta sexta-feira, o Unifacisa bateu o Corinthians por 79 a 69, em Campina Grande (PB), no jogo dois das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).

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Situação do confronto

Com o resultado, a equipe paraibana se recupera e empata a série em 1 a 1, na melhor de cinco que definirá um dos classificados às quartas de final. O jogo três acontecerá neste domingo, às 11h (de Brasília), também na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB).

📋 Resumo do jogo

UNIFACISA 79 X 69 CORINTHIANS

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 2)

🏟️ Local: Arena UNIFACISA, Campina Grande (PB)

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 16 pontos, DaVaunta Thomas foi o cestinha da partida mas não conseguiu evitar a derrota corintiana. Do lado da equipe paraibana, Jimmy de Oliveira foi o maior pontuador, com 13.

O primeiro quarto teve superioridade do Timão, que terminou vencendo por quatro pontos (21 a 17). Já no segundo, o time da casa impôs um ritmo alto, virou o jogo e abriu uma vantagem de oito (42 a 34) antes do intervalo.

No terceiro período, o Unifacisa foi melhor novamente e aumentou a distância para 15 (62 a 47). Apesar de ter vencido a última parcial, o Corinthians não foi capaz de impedir a vitória dos donos da casa por 79 a 69.

Próximo jogo

Unifacisa x Corinthians

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 3)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena UNIFACISA, Campina Grande (PB)