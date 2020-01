Treinos na Arena e até em dia de jogo: a volta do Corinthians a São Paulo

A delegação do Corinthians ganhou folga nesta segunda-feira devido a viagem de volta dos Estado Unidos. A partir de amanhã, o grupo comandado por Tiago Nunes reinicia o trabalho de pré-temporada, e de maneira acelerada.

O clube divulgou a programação da semana com treinos na Arena Corinthians e até em dia de jogo.

Nessa terça, o elenco vai trabalhar em dois períodos. Depois de uma atividade aberta à imprensa no CT Joaquim Grava, o grupo irá ao estádio de Itaquera à tarde para uma atividade privada.

No dia seguinte, trabalho único, mas de novo na Arena e sem a presença dos jornalistas.

Será a oportunidade dos jogadores recém-contratados se ambientarem com a casa alvinegra e, principalmente, com o peculiar gramado da Arena.

Mas, a novidade mesmo ficou por conta do treinamento marcado para quinta-feira, às 9h30, no CT Joaquim Grava. Mais tarde, às 21h30 do mesmo dia, o Timão tem a estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, diante da Fiel.

O procedimento adotado pela nova comissão técnica corintiana é raríssimo e demonstra a preocupação de Tiago Nunes em acelerar o a preparação do time, afinal, logo na primeira semana de fevereiro a equipe tem confronto pela Copa Libertadores da América.