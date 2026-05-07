Torcedor do Santa Fe faz gestos racistas, e Corinthians adotará providências

O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Santa Fe, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, foi marcado por um episódio lamentável nas arquibancadas do Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Um torcedor do clube colombiano foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos corintianos presentes no setor visitante.

As imagens começaram a circular nas redes sociais após serem divulgadas pelo perfil Casal Coringão. No vídeo, é possível ver um grupo de torcedores do Santa Fe provocando os brasileiros. Em determinado momento, um dos homens imita um macaco enquanto encara os corintianos. O torcedor interrompe os gestos ao perceber que estava sendo filmado.

Além dele, outro indivíduo também aparece nas imagens participando das provocações contra os brasileiros. Até o momento, Corinthians, Santa Fe e Conmebol ainda não divulgaram posicionamento oficial sobre o ocorrido.

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Internamente, porém, o clube paulista já se movimenta para cobrar providências. Leonardo Pantaleão, presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Corinthians e coordenador do Grupo de Apoio ao Torcedor nos jogos fora de casa, afirmou que o Timão pretende buscar punições para os envolvidos.

“Já conversamos internamente e adotaremos as providências em busca da punição. Isso já passou da hora de acabar. É crime e deve ser punido”, declarou em entrevista ao Meu Timão,.

O episódio ganhou ainda mais repercussão pelo contexto da partida. Antes da bola rolar, jogadores de Corinthians e Santa Fe participaram da campanha da Conmebol contra o racismo, reunidos no círculo central do gramado em um gesto simbólico promovido pela entidade.

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Dentro de campo, o Timão buscou o empate nos acréscimos com Gustavo Henrique e manteve a invencibilidade na competição continental. A equipe comandada por Fernando Diniz lidera o Grupo E com dez pontos e pode garantir classificação antecipada às oitavas de final dependendo do resultado entre Platense e Peñarol, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).