Tiago Nunes radicaliza para acabar com vícios no Corinthians

O Corinthians decidiu contratar Tiago Nunes com duas intenções muito claras: mudar a filosofia de jogo da equipe e oportunizar promessas das categorias de base no elenco profissional. O técnico chegou ao clube ciente de que teria essas duas missões pela frente.

Os dois processos estão em andamento. Apostar nos jovens certamente é a tarefa mais simples. Em menos de dois meses de trabalho, o treinador já tem Pedro Henrique e Lucas Piton como titulares, sem contar o espaço dado a Janderson.

O maior problema está na implementação do novo plano de jogo. Em relação ao ano passado, o Corinthians já pode ser considerado uma equipe mais ofensiva, porém, ainda está longe do ideal.

A Gazeta Esportiva apurou que Tiago Nunes está encontrando mais obstáculos do que imaginava, e essa situação passa muito por “vícios” observados pela comissão técnica. São eles:

-Excesso de passes laterais, sem objetividade, que retardam a conclusão das jogadas de ataque.

-Erros individuais nas tomadas de decisão no campo ofensivo.

-Queda no ritmo após abrir vantagem no placar.

-Intensidade e concentração baixas em jogos contra times pequenos.

-Efetividade na hora de concluir em gol.

O diagnóstico é de que os jogadores ainda fazem movimentos e agem, involuntariamente, de acordo com o que foi desenvolvido dentro do clube nos últimos anos, ou seja, ações mais cautelosas, pouca verticalidade e com menos velocidade. O falta de costume em fazer gols também incomoda.

Tiago Nunes e seus pares iniciaram nesta semana um trabalho especial no CT Joaquim Grava. O foco é justamente acabar com esses vícios e acelerar junto aos jogadores a compressão da proposta de jogo.

A comissão entende que é necessário um “choque” no elenco. Do contrário, a percepção é de que essa mudança de comportamento pode ser lenta demais, e o Corinthians, principalmente Tiago Nunes, não tem esse tempo à disposição.

Desde o último compromisso, o empate com o Santo André, serão nove dias sem interrupção para jogos até a partida contra o Novorizontino, agendada para sábado, no interior do Estado.

Com o intervalo incomum, Tiago Nunes espera ter uma resposta de seus comandados no próximo compromisso. Por isso, o treino foi tão intenso nessa terça e todos os trabalhos restantes serão fechados à imprensa, com exceção do aquecimento na sexta.