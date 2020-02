Tiago Nunes lamenta chances perdidas pelo Corinthians e diz que jogada do gol era conhecida

Tiago Nunes fez uma avaliação da estreia do Corinthians na Copa Libertadores da América muito próximo do que disseram Luan e Cássio na saída de campo. O técnico entendeu que o principal problema foi justamente a falta de efetividade no ataque. Só no primeiro tempo, Boselli e Everaldo desperdiçaram chances claras, livres, de dentro da área.

“Podemos olhar de diversos ângulos. Volume com chances criadas: ruim. Mas, tivemos o controle e oportunidades. Passa por uma questão de aproveitamento desse controle todo que a gente teve. Existem várias maneiras de ganhar. O Guaraní teve mérito, uma equipe competitiva, fez o gol cedo, tirou nosso foco por alguns minutos, mas são 180 minutos. Começou hoje, vai terminar em São Paulo. Com todo respeito ao adversário, temos de buscar na próxima quarta”, afirmou, em entrevista coletiva.

Sobre o gol sofrido pelo Corinthians depois de jogada ensaiada pelo Guaraní na bola parada, Tiago Nunes refutou que o alvinegro tenha sido pego de surpresa.

“Acompanhamos todos os jogos do Guaraní e sabíamos que iam nos pressionar no início. O que fugiu foi a bola parada, uma bola mexida, tivemos um milésimo de atraso e tomamos o gol. Foi algo que, inclusive, treinamos ontem. Após o gol, Guaraní recuou, controlamos o jogo e faltou fazer o gol, mas não fomos surpreendidos, não”.

Sobre o duelo de volta, quarta-feira que vem, na Arena, Tiago Nunes evitou lembrar de seu histórico e suas experiências em anos anteriores. O técnico do Corinthians já foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Athletico-PR, justamente torneios de mata-mata.

“Já fui derrotado, já venci, já reverti e fui revertido. O que penso é eu temos de buscar a vitória, viemos para vencer, atacar, ser ofensivo. Vamos buscar a vitória em casa, sabendo que tem o gol qualificado. Temos de ter humildade, pés no chão e saber que pra vencer, além de produzir na frente, temos de tomar cuidado para não tomar gol”, concluiu.