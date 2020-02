Para Luan e Cássio, Corinthians pagou pela pontaria ruim

O Corinthians perdeu para o Guaraní, no Paraguai, e terá de correr atrás na Arena, quarta-feira que vem, para não dar adeus precocemente à Copa Libertadores da América.

Na saída de campo, Cássio e Luan falaram sobre o resultado e sobre o desempenho do time.

“Foi uma bobeira no começo do jogo, que a gente tomou gol. Acho que foi só isso, a gente tentou, poderia ter virado no primeiro tempo, mas é trabalhar para que no próximo a gente possa fazer os gols. Tentamos colocar nosso jogo aqui hoje, faltou o último passo. Fica de lição, serve de motivação para quarta-feira”, comentou o meia, à TV Globo.

“Se não olhar o placar e olhar o jogo, vai ver que fomos melhor, só não fizemos o gol. Quarta será muito melhor”, reforçou.

O discurso de Luan foi muito parecido com o que disse Cássio depois do revés.

“Tem de ser mais efetivo. Futebol é resultado, boal na rede, quem faz mais gol. A gente teve oportunidade, ritmo de jogo, conseguiu colocar nosso futebol, mas o resultado não veio. A gente se mostrou uma equipe bem madura, no sentido de ter tomado gol e não ter ido na loucura. Tivemos oportunidade e não fizemos”, avaliou o capitão do Corinthians.