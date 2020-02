Tiago Nunes elogia artilharia do Corinthians e projeta a preparação para Libertadores

Tiago Nunes não esconde sua satisfação com o ataque do Corinthians em 2020. Neste domingo, o Corinthians dominou o Santos e venceu por 2 a 0, na Arena, e o técnico do Timão falou na entrevista coletiva sobre o desempenho ofensivo da equipe.

Sem deixar de destacar a segurança defensiva do Corinthians, Tiago Nunes explicou a importância de ter um ataque com bom poder de fogo.

“Gostaria de ratificar que não tomamos gol, mas prefiro olhar pelo prisma que fizemos gols em todos os jogos do ano. Equilíbrio é, sim, a palavra, mas se marcarmos gols em todas as partidas manteremos a equipe um um nível de competitividade para brigar no topo por todas as competições”, afirmou o treinador.

O Corinthians terá o seu grande desafio do ano nesta quarta-feira, quando enfrenta o Guarani, no Paraguai, às 21h30. Preocupado com a recuperação física dos atletas, Tiago Nunes projetou a preparação da equipe para a partida.

“Camacho saiu com uma dor no quadril, não pareceu ser nada muscular, será reavaliado. Nós temos uma preocupação com a recuperação física. Às vezes você precisa criar outros meios, com vídeos, estatísticas, conversa com os atletas, apresentar materiais sobre o adversário. Nosso papel não é só dentro de campo, temos que criar os meios para realizar uma preparação adequada”, completou.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos, alcançando a liderança do grupo D. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Inter de Limeira, no domingo que vem, às 16h, na Arena.