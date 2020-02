Corinthians joga bem e vence o Santos com gols de Everaldo e Janderson

Com um gol no inicio de cada tempo, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0, na manhã deste domingo, na Arena. Everaldo e Janderson balançaram as redes para o Timão, que voltou a vencer depois de dois tropeços no Campeonato Paulista. Os mandantes dominaram um frágil Peixe, que pouco conseguiu assustar, mesmo com o jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos, alcançando a liderança do grupo D. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Inter de Limeira, no domingo que vem, às 16h, na Arena. Antes, o Timão viaja ao Paraguai para enfrentar o Guarani, pela Libertadores, na quarta-feira, às 21h30.

Enquanto isso, o Santos estacionou nos sete pontos, ainda na primeira posição da chave A. O próximo compromisso do time é contra o Botafogo-SP, no dia 10, na segunda-feira, às 20h.

O jogo – O Corinthians pressionou o Santos desde o apito inicial e conseguiu abrir o placar antes mesmo do segundo minuto da partida. Cantillo fez bela inversão para Fagner, que trouxe para a esquerda e cruzou na área. A bola ficou oferecida para Everaldo, que dominou e chutou cruzado para vencer Everson. O atacante do Timão chorou na comemoração.

O Timão não diminuiu o ritmo e quase ampliou logo em seguida. Janderson desceu pela direita e cruzou na cabeça de Luan, que testou à direita do gol. Outro que perdeu grande chance para o Timão foi Sidcley. Outra vez Fagner apareceu bem pela direita e cruzou rasteiro até o lateral-esquerdo, que desperdiçou oportunidade incrível debaixo do gol.

O roteiro do início do segundo tempo foi igual ao da primeira metade. Antes do segundo minuto, Boselli recebeu a bola pela esquerda e lançou grande bola por cima da zaga até encontrar Janderson, que dominou e finalizou cruzado para ampliar. Na comemoração, o atacante subiu na plataforma que dá acesso à arquibancada para celebrar com a torcida. Como já tinha amarelo, recebeu o segundo cartão e foi expulso.

A primeira chance de perigo do Santos na partida veio em um escanteio. Pará bateu pela direita, Luan Peres cabeceou e a bola passou muito perto da trave. Mesmo com um a mais, o Peixe pouco conseguiu construir no ataque. O Corinthians voltou a levar perigo, dessa vez com Gabriel, que aproveitou sobra de bola dentro da área e finalizou rasteiro, exigindo defesa de Everson.

O Santos até chegou a balançar as redes com Uribe, mas o árbitro assinalou falta de Sasha em disputa com Fagner na origem da jogada. A partida terminou com o Corinthians controlando tranquilamente as ações defensivas.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 SANTOS

Data: 02 de fevereiro de 2020, domingo

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Horário: 11h00 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli

Público e renda: 40.669 / R$ 2.355.356,04

Cartão amarelo: Janderson, Tiago Nunes, Cássio (Corinthians); Jobson (Santos)

Cartão vermelho: Janderson (Corinthians)

GOLS:

Corinthians: Everaldo (1 minuto do primeiro tempo), Janderson (1 minuto do segundo tempo)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho (Gabriel) e Cantillo; Everaldo (Mateus Vital), Luan (Lucas Piton) e Janderson; Boselli

Técnico: Tiago Nunes

SANTOS: Everson; Pará, Luís Felipe, Luan Peres e Felipe Jonathan; Jobson (Uribe), Diego Pituca e Sandry (Evandro); Kaio Jorge (Jean Mota), Eduardo Sasha e Raniel

Técnico: Jesualdo Ferreira