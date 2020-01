Tiago Nunes confirma Danilo Avelar como zagueiro no Corinthians

Danilo Avelar, até então lateral-esquerdo, será zagueiro no Corinthians em 2020. A confirmação veio de Tiago Nunes, que foi apresentado nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava e concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Timão.

A informação foi antecipada pela Gazeta Esportiva. A reportagem apurou que Danilo Avelar tem características de zagueiro, como a qualidade na bola aérea, e poderia ser aproveitado na função em 2020. Tiago Nunes confirmou que conversou com o defensor e a decisão foi tomada em conjunto.

“Construí com o Avelar a ideia de ele disputar a posição de zagueiro. Já existia essa conversa em 2019 com os que aqui estavam na comissão. Liguei para ele e perguntei. Ele já faria parte do plantel de qualquer forma, independente da posição. Perguntei em que momento de vida estava e como via a possibilidade de ser zagueiro”, revelou o técnico.

A tendência é que Danilo Avelar brigue por uma vaga no time titular para atuar ao lado de Gil. Dessa forma, Bruno Méndez e Pedro Henrique surgem como principais concorrentes. O trunfo do camisa 35 é ser o único canhoto do setor.

Além disso, Tiago Nunes confirmou que o reserva de Sidcley, que chega por empréstimo, será Lucas Piton. O lateral-esquerdo de 19 anos está no elenco do Corinthians que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Por mais que ele tenha característica para jogar de defensor, ele está há muitos anos como lateral. Mas ele topou o desafio. Vamos usar Sidcley e Lucas Piton na lateral, aí fica a disputa sadia com todos os defensores ali. Ele tem um facilitador que é ser canhoto”, disse o novo comandante do Timão.

Carlos Augusto deve sair por empréstimo

Com a chegada de Sidcley, Carlos Augusto deve perder espaço e a tendência é que seja negociado. Nesta segunda-feira, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves afirmou que o Corinthians já recebeu propostas pelo jogador, que deve ser emprestado a outro clube brasileiro.

“É um dos atletas que temos proposta de compra e empréstimo na mesa. Inicialmente os valores para venda não nos interessaram, mas a gente entende que é o momento de ele jogar. Sair para ganhar experiência, como já fizemos com outros atletas”, finalizou.