Danilo Avelar não deve perder vaga com chegada de Sidcley no Corinthians

O Corinthians tem novo lateral esquerdo. Sidcley chega nessa segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo de uma temporada com o Timão.

Mas, Danilo Avelar não deve perder vaga no time titular. Isso porque a Gazeta Esportiva apurou que lateral canhoto de 2019 deve ser zagueiro em 2020, ao lado de Gil. O plano já está traçado pela nova comissão técnica.

Uma conversa entre o técnico Tiago Nunes e Danilo Avelar, inclusive, já teria acontecido antes mesmo da virada do ano e o jogador sinalizado positivamente para a ideia de mudar de vez de posição dentro de campo.

Avelar tem a estatura de 1,84m e justamente as características defensivas como maior qualidade no gramado. A bola aérea, por exemplo, é o ponto forte do atleta de 30 anos. Fábio Carille, ex-técnico da equipe, já cogitava a possibilidade e Dyego Coelho chegou a usar Avelar em uma linha de três zagueiros para liberar Michel ou Fagner no lado oposto quando a equipe detinha a bola.

Agora, resta saber como Tiago Nunes armará o setor, já que Gil, titular absoluto e destro, joga pela esquerda. Pode haver uma troca de lado para que Danilo Avelar, canhoto, atue por ali.

Pedro Henrique, que voltou do Athletico-PR a pedido do treinador, Léo Santos, Marllon e Bruno Méndez, este recém operado no púbis, são as outras opções do Corinthians para a zaga. Manoel, que jogou boa parte da última temporada, foi liberado e voltou ao Cruzeiro.