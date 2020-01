Tiago Nunes avalia erros e fala de planos do Corinthians para pegar o Santos

O Corinthians levou dois gols em um período de dois minutos, no fim do primeiro tempo, em lances muito semelhantes: erros na saída de bola. O primeiro vacilo foi de Madson. Depois, Richard foi o vilão.

A consequência foi a derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas. E Tiago Nunes fez sua avaliação do que viu em campo em entrevista coletiva.

“Esse tipo de erro mais simples, são situações que atrapalham, porque por mais que você seja competitivo, são momentos determinantes, que acabam decidindo a partida. Posso parecer chato com isso, mas penso que qualquer partida, jogo, você leva lições, e vamos aprendendo como a equipe vai se fortalecendo”, comentou.

“Tivemos dificuldade de conter o contra-ataque da Ponte Preta no primeiro tempo. No meu ponto de vista, os gols foram dois acidentes. Depois disso, nós fomos soberanos dentro do jogo, mas não conseguimos transformar em gols. Com a Libertadores chegando, não podemos ficar pilhados, mas tivemos coisas positivas. Tenho certeza que vamos continuar crescendo”.

Apesar do revés, a estreia de Victor Cantillo chamou atenção e deu esperança para que os ajustes aconteçam a o Corinthians apresente a evolução tão aguardada para a sequência da temporada.

“Cantillo entrou muito bem, um atleta que vinha atuando na equipe principal, por circunstâncias não foi liberado a tempo, e com time montado eu também não tenho por característica mudar jogador depois do time treinado, mas o Cantillo entrou muito bem, fez uma bela partida, conseguiu acelerar nosso passe, se complementa com Camacho, que também fez uma grande partida”.

Para o clássico com o Santos, marcado para às 11h de domingo, na Arena, Tiago Nunes não antecipou a escalação, mas já avisou que quem estiver bem vai para o duelo.

“Eu não sou da filosofia de poupar. Quem tiver condições de jogar tem de estar pronto para jogar. São poucas horas para o jogo, mas temos também um enfrentamento muito importante na quarta-feira com o Guarani-PAR, que define uma Libertadores da América. Quem não tiver condições de atuar com qualidade eu vou tirar. Mas, quem estiver em condições e recuperar, vai estar dentro do campo”, completou.

Ramiro

“Ele está com muita dor no joelho, disse que o bico da chuteira prendeu na roupa do outro cara, deve ser um entorse, está com bastante dor, saiu mancando… Foi uma pena, porque também atrapalhou nosso fluxo de substituições”.

Batedores de pênaltis

“Luan dá muito ritmo ao time, toca na bola várias vezes, faz a rotação acelerar, acha assistências. Lógico que ele também veio para fazer gols. O pênalti é circunstancial, é dar confiança, repetir, ver quem está melhor preparado, vamos procurar outros batedores, mas vou dar confiança ao Boselli e ao Luan”.

Estágio do time

“Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo de treinamento, infelizmente, pelas circunstâncias, acabamos tendo de antecipar essa participação na Libertadores. O Corinthians não vai ter folga em fevereiro, os outros paulistas terão semana cheia”