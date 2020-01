Corinthians cai em Campinas em noite de estreias e pênalti perdido

O Corinthians sofreu a primeira derrota em 2020. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez 2 a 1 no Timão em duelo pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Agora, a equipe de Tiago Nunes tem uma vitória, um empate, uma derrota e a segunda colocação no Grupo D, com quatro pontos. Já a Macaca chegou aos 6 pontos graças ao segundo triunfo na competição e, com isso, fica atrás apenas do Santos no Grupo A.

Com Richard entre os titulares mais uma vez, apesar da regularização de Victor Cantillo cerca de 2h30 antes do jogo, o Corinthians encontrou muita dificuldade para se encontrar atrás, principalmente pela esquerda, onde Sidcley fez sua estreia no lugar de Lucas Pitón.

Não foram poucos os sustos. Para piorar, Ramiro torceu o joelho e precisou ser substituído. O jovem Madson foi para o jogo.

O problema, porém, era trás. No intervalo de dois minutos, os mandantes abriram 2 a 0 de vantagem com Bruno Índio e Roger, ambos gols oriundos de saídas erradas do Corinthians, primeiro com o próprio Madson, depois por causa de Richard.

A chance de descontar veio em pênalti assinalado em Madson ainda antes do intervalo. Mas, Luan parou na defesa de Ygor e depois desperdiçou o rebote.

Para o segundo tempo, Tiago Nunes promoveu a entrada do colombiano Cantillo. E tudo mudou radicalmente. O meio-campista estreou com grande performance, distribuindo bons passes, e o Corinthians amassou a Ponte Preta.

Não demorou e Mauro Boselli apareceu na segunda trave para aproveitar cruzamento de Janderson e estufar as redes. Quarto gol do argentino no Paulistão.

Everaldo, que não entrava em campo desde 25 de agosto de 2019, também ganhou oportunidade. Foram muitas chances criadas. Ygor, porém, estava em grande noite. Foram pelo menos três defesas espetaculares. Quando não tinha o que fazer, viu a cabeçada de Boselli explodir no travessão.

A pressão foi intensa até o fim, mas, não teve jeito. A Ponte Preta, que pouco passou do meio de campo na etapa final, arrancou os três pontos.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Santos na Arena, domingo, às 11h. Já a Ponte vai visitar a Inter de Limeira, segunda-feira, às 17h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 1 CORINTHIANS

Data: 30 de janeiro de 2020, quinta-feira

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Anderson Coelho e Daniel Marques

Cartões amarelos: Lazaroni, Jéferson, Cléber, Roger (PON)

Público e Renda: 4.037 pagantes / 4.338 total / R$ 119.910,00

GOLS:

Ponte Preta: Bruno Índio, aos 39, e Roger, aos 40 minutos do 1T.

Corinthians: Mauro Boselli, aos 7 minutos do 2T.

PONTE PRETA: Ygor Vinhas; Jeferson, Henrique Trevisan, Cléber Reis e Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Dawhan e João Paulo (Danrley); Bruno Rodrigues (Felipe Saraiva), Apodi (Matheus Anderson) e Roger

Técnico: Gilson Kleina

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Richard (Cantillo) e Luan; Ramiro (Madson), Janderson (Everaldo) e Boselli

Técnico: Tiago Nunes