Tiago Nunes vê Corinthians distante do ideal e cita lições aprendidas no clássico

Depois de dois tropeços do Campeonato Paulista, o Corinthians se recuperou com estilo e venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo, na Arena. Apesar do desempenho animador da equipe, Tiago Nunes prefere ter cautela ao analisar o estágio de evolução da equipe na temporada.

O treinador do Timão tem como objetivo mecanizar as movimentações e decisões do time durante a partida e acredita que precisa de mais jogos para atingir essa meta.

“Não, distante ainda, estamos evoluindo. O que eu quero é quando os atletas fazem tudo de forma natural, sem ter que pensar, é como dirigir um carro, você não pensa quando troca de marcha, a equipe é a mesma coisa, quando você ainda pensa antes de fazer, é que ainda não automatizou, e só o número de jogos vai dar isso”, avaliou o técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Além disso, Tiago Nunes destaca que o Corinthians consegue tirar lições da partida. O Timão jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, já que Janderson foi expulso ao comemorar com a torcida quando marcou seu gol.

“Sai fortalecido pelas circunstancias do jogo, primeiro por vencer um clássico contra um grande time, depois pela soberania, criando oportunidade, sobrando em campo, e mesmo depois de perder um jogador fechando os espaços defensivos e sofrendo pouco, isso fortalece o trabalho e a confiança. Tudo depende do prisma da avaliação, se não tivesse vencido, teria que avaliar, ver o que acertou e errou, e tirar a lição, e pra ver o que temos de equipe, a consolidação, tem que esperar 30, 40 jogos, e aí dá pra ver sem o resultado”, concluiu.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos, alcançando a liderança do grupo D. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Inter de Limeira, no domingo que vem, às 16h, na Arena. Antes, o Palmeiras vai ao Paraguai e enfrenta o Guarani, pela Libertadores, na quarta-feira, às 21h30.