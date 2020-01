Tiago Nunes admite satisfação e fala em desfrutar do momento no Corinthians

Tiago Nunes estreou na Arena Corinthians, à frente da equipe alvinegra, em grande estilo: goleada de 4 a 1 em cima do Botafogo-SP. Em sua primeira entrevista coletiva no estádio de Itaquera, o treinador falou sobre a sensação que viveu.

“Pessoalmente, comecei nervoso, com frio na barriga, sentir a torcida a favor é muito bacana. Tenho desfrutado tudo de forma intensa, os treinos, quero que seja eterno enquanto dure, quero entregar performance, resultado, mas principalmente inspiração para quem torce pra gente”, disse.

Na sequência, vieram os elogios aos jogadores e ao desempenho apresentado mesmo com tão pouco tempo de trabalho.

“Primeiro agradecer aos atletas pela dedicação, eles têm seguido à risca o que pedimos não só no campo, mas fora, com vídeos, scout, a gente tem uma série de números que ajudam a entender a evolução. Penso que qualquer tipo de comparação é ruim porque alguém saí perdendo. Às vezes a gente fica preso a uma última memória, mas teve times bons, mas fico feliz que nos primeiros 90 minutos completos eles tiveram ambição mesmo cansados. Isso é algo que queremos independente do adversário, mas claro que é um início de trabalho. Muito satisfeito com o apresentado aqui hoje”, comentou.

“Fiquei muito satisfeito com nosso início de jogo, com pressão, com gol cedo, já tínhamos criado chances, é o tipo de equipe que gosto de treinar, agressiva, que busca o gol. Lógico que no começo da temporada, até aquecer o motor, é difícil. A gente segurou bem a bola, tem diferença entre velocidade e pressa, e para ser veloz tem que saber segurar a bola”.

Para a partida contra o Mirassol, domingo, fora de casa, Tiago Nunes evitou antecipar a escalação corintiana.

“Vou avaliar caso a caso, estou esperando informações do departamento médico, da fisiologia, para ver quem tem condição de jogar, porque também é necessário jogar para aprimorar, mas se tiver risco de lesão, vamos prevenir para ele estar inteiro na temporada toda”, concluiu.