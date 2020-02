Tiago Nunes admite cobrança: “Jogar no Corinthians implica em sofrer pressão”

Com a derrota para o Água Santa, o Corinthians chegou a terceira rodada sem vencer no Campeonato Paulista. Pressionado pela melhora de resultados, o técnico Tiago Nunes não mascarou a situação.

“Pressão externa não tem blindagem. Jogar no Corinthians implica em sofrer pressão. Qualquer palavra que eu diga aqui tem uma repercussão gigantesca. Quando você perde para o Água Santa você vai ser cobrado. Se perder para o Barcelona vai ser cobrado por isso”, disse em entrevista coletiva após a partida em Diadema.

“Os atletas têm que saber isso, cobrança faz parte. Todos temos que ser cobrados. Para jogar no Corinthians você precisa de capacidade emocional para superar isso”, seguiu o treinador.

O Timão é o segundo colocado do grupo D com oito pontos somados, atrás do Guarani com nove. O Red Bull Bragantino tem a mesma marca do Alvinegro, mas fica atrás por conta do saldo de gols.

“O que me preocupa é ter equilíbrio, a equipe vai perdendo a confiança com esses detalhes. Um jogo que estava na mão se torna um revés. Aí acaba tendo dificuldade para explicar os motivos da derrota”, completou o treinador.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (Brasília), contra o líder da classificação Santo André, na Arena.