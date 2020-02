Tiago acha cedo para ter trabalho avaliado e se diz alinhado à diretoria

O empate por 1 a 1 contra o Santo André, registrado nesta quarta-feira, aumentou a pressão sobre Tiago Nunes no Corinthians. Após a partida disputada em Itaquera pelo Campeonato Paulista, o técnico empossado no começo do ano disse considerar precoce uma avaliação sobre seu trabalho e garantiu contar com o respaldo da diretoria.

“Em qualquer trabalho de qualquer treinador, é muito cedo. O Corinthians, a exemplo de outras épocas, está passando por processo profundo de reformulação. Não só na ideia de jogo, mas de elenco também. Como já aconteceu em outros momentos com o próprio Corinthians, existem dificuldades no começo da temporada”, disse Tiago Nunes.

Com nove pontos ganhos em oito partidas, o Corinthians figura na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista. Guarani (9), Bragantino (8) e Ferroviária (6) ainda jogam na rodada, o que pode deixar o time comandado por Tiago Nunes na lanterna da chave.

“Precisamos dar sequência. Não adianta cair na cilada de, a cada resultado que não seja o melhor, ir mudando, porque perde o foco. Estamos muito alinhados com a direção em relação as nossas ideias e ao perfil dos atletas. Só com repetição e tempo vamos conseguir superar. Com o decorrer da temporada, vamos crescer mais”, disse Tiago.

Pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Novorizontino às 19 horas (de Brasília) do dia 7 de março, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Até o duelo no interior, Tiago Nunes terá tempo para tentar acertar sua equipe.

“Entendo a insatisfação do torcedor, porque o time não vem vencendo. Isso tem peso muito grande, quando se trata de Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, alguém tem que colocar a cara para bater e bancar esse tipo de reformulação que acontece dentro de qualquer equipe”, afirmou Tiago.