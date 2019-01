Técnico do Chile explica onde Araos gosta de jogar e torce por chances

Ángelo Araos foi uma aposta feita pelo Corinthians no meio do ano passado ao custo de uma estrela. Contratado por 4,5 milhões de euros, mais do que todos os outros reforços desta janela somados, por exemplo, ele ainda pena para ter sequência no clube. Uma lástima, na opinião do técnico Reinaldo Rueda.

“Espero que ele possa jogar”, comentou o treinador, em entrevista à Gazeta Esportiva, durante o sorteio da fase de grupos da Copa América deste ano. Na avaliação do colombiano, que convocou o jovem de 21 anos justamente antes de ele acertar com o Timão, ele só pode ser levado em conta para futuras listas caso tenha sequência.

“Nós o tivemos conosco nos amistosos que fizemos durante o meio do ano passado, pouco antes de ele vir para o Corinthians. É um jogador inteligentíssimo, com grande talento, boa condição técnica. Tomara que consiga se manter mais ativo para que a gente possa considerá-lo para a seleção”, analisou Rueda.

Sorridente ao ser lembrado da possibilidade de contar com Araos, Rueda também não titubeou ao eleger em que posição pensa que o atleta pode render mais. O tema, que foi motivo de dúvida até para Fábio Carille, é apontado como um dos empecilhos para que o chileno possa ser aproveitado.

“Ángelo joga muito bem nessa posição de armador externo pela esquerda, faz muito bem essa função”, concluiu Rueda, que convoca em breve a seleção para os amistosos na data-Fifa de março. Há ainda outros dois amistosos marcados para maio e junho, mas a proximidade com a competição indica que, àquela altura, o grupo estará definido.