Corinthians acerta a contratação de Vagner Love até fim de 2020

Vagner Love está de volta ao Corinthians. O jogador rescindiu seu contrato com o Beskitas e assinou com o Timão contrato com validade até dezembro de 2020. “Alô, massa corintiana. Eu quero dizer para vocês que eu voltei para fazer parte do Bando de Loucos. É nois (sic). Vai, Corinthians”, disse Love, em vídeo postado nas redes sociais nessa sexta-feira.

Aos 34 anos, o jogador não recebe salário do time turco há seis meses. A dívida gira em torno de R$ 13 milhões. A rescisão contratual só saiu depois que Love ameaçou ir à Fifa. Agora, a tendência é que o Besiktas arque com o que deve de forma parcelada.

Enquanto isso, Vagner Love defenderá o Timão nas duas próximas temporadas. Será o retorno do jogador, campeão brasileiro em 2015 com a camisa alvinegra. Na passagem vitoriosa, foram 50 jogos e 16 gols, o que rendeu a Love a vice-artilharia do nacional.

No Corinthians, Vagner Love deve atuar ao lado de Boselli e Gustagol, ou até mesmo como referência, na ausência da dupla. Segundo o técnico Fábio Carille, o reforço pode atuar em até quatro posições. E a idade não é problema, garante o treinador.

“Ele faz quatro funções, tem biotipo legal, vai jogar fácil até 37, 38, 39 anos. Pode jogar de 9, atrás do 9 ou pelos lados. Como jogavam Jorge Henrique e Emerson. Vejo ele nessas funções”, comentou Carille, em entrevista coletiva recente.

Antes de Vagner Love, o Corinthians contratou outros oito reforços para a temporada recém-iniciada. Foram eles: Michel Macedo, Manoel, Richard, Ramiro, Sornoza, Gustavo Silva, André Luis e Mauro Boselli. Guilherme Arana é mais um que pode ser anunciado a qualquer momento. Além dos atletas, a comissão técnica foi toda reformulada e tem de novo a liderança de Fábio Carille.

Revelado pelo Palmeiras, Vagner Love já defendeu CSKA Moscou, Flamengo, Shandong Luneng, Corinthians, Monaco, Alanyaspor e Besiktas.