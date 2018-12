Tardelli manda recado aos corintianos e fala que quer seguir fora do Brasil

Um dos principais alvos da diretoria e, talvez, o reforço mais desejado pela torcida corintiana, Diego Tardelli colocou um ponto final no sonho do clube contar com o atacante vestindo a camisa 9 do Alvinegro na próxima temporada. Nesta quarta-feira o jogador usou suas redes sociais para falar diretamente com os torcedores corintianos e mandou um recado revelando que quer seguir fora do Brasil.

De férias após mais uma temporada no futebol chinês, Tardelli tem futuro indefinido em seu atual clube, por isso foram muitas as especulações de volta ao Brasil, com o Corinthians como um dos destinos mais prováveis, já que o atacante é um sonho antigo do clube e a carência de um camisa 9 desde a saída de Jô obriga os dirigentes a procurar um nome forte para a posição.

Pelo twitter, no entanto, Tardelli chamou os corintianos para uma conversa e ainda revelou que não quis criar expectativas. Recentemente o amigo e ex-jogador do Corinthians, André Santos, alimentou a esperança da vinda do atacante pelas redes sociais. “Só para deixar bem claro, mais uma vez, que eu tenho o maior respeito do mundo por esse Clube. André Santos (ex-lateral do Corinthians) é meu amigo e nos encontramos no último domingo, em casa. Marcelo Moreno é meu vizinho de prédio esse ano, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nunca foi essa minha intenção, “ficar de brincadeirinha” ,até mesmo porque a minha vontade ainda é permanecer fora do Brasil… Sigo curtindo meu momento e minhas férias com a minha família!!”.

A declaração frustra também uma vontade dos torcedores do Atlético-MG, que também sonhavam com o retorno do ídolo à Cidade do Galo. No Corinthians outros nomes circulam para a posição. Além de Marcelo Moreno, o argentino Mario Boselli é um alvo que tem negociações em andamento e tem a real possibilidade de chegar para reforçar o ataque.