Corinthians aproveita “oportunidade de mercado” e fica perto de ter Boselli

O Corinthians está próximo de acertar a contratação do atacante argentino Mauro Boselli, do Léon, do México. O experiente atleta de 33 anos tem contrato até o meio do ano que vem, mas já definiu que não renovará o vínculo com a equipe. Dessa forma, foi oferecido à diretoria alvinegra, que rapidamente avançou no negócio e precisa acertar a liberação com os mexicanos para anunciar a chegada do jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Como ainda restam seis meses de contrato com o León, Boselli deve demandar um investimento para chegar ao Timão. O valor, no entanto, não deve ser elevado. O jogador já tem 33 anos de idade e, com vários anos de serviço ao clube mexicano, não terá resistência para ser liberado. O Grêmio também tem interesse na contratação, mas o Alvinegro se vê em um estágio mais avançado do negócio.

Visto como uma oportunidade de mercado pela situação na carreira, Boselli possui currículo respeitável no futebol sul-americano. Foi revelado pelo Boca Juniors e esteve no grupo campeão da Libertadores de 2007 como reserva de Martín Palermo, um dos maiores ídolos recentes do clube.

Dois anos depois, com a camisa do Estudiantes, foi o grande destaque da campanha que rendeu o quarto título da Libertadores ao clube argentino, conquistado com gol dele frente ao Cruzeiro, em pleno Mineirão. No Mundial, também deixou sua marca no Barcelona, mas a equipe catalã virou o jogo e ficou com o título na prorrogação.

Com passagens não tão marcantes pela Europa, chegou ao León em 2013 como parte de um grande investimento da equipe mexicana, ao lado de nomes como o zagueiro Rafael Márquez, os meias Montes e Nery Castillo, todos da seleção mexicana, e o uruguaio Britos, atleta muito conhecido no futebol local.

Do “pacotão”, Boselli foi o que teve maior longevidade, atingindo a marca de 130 gols na seis temporadas disputadas. No Timão, ele chegaria para suprir uma carência aberta um ano atrás com a saída de Jô para o Nagoya Grampus, do Japão. Os outros atletas da posição são Roger, Jonathas e Gustagol.

Em busca do centroavante para fechar os desejos de transferências alvinegros, o Timão já tem certas para o ano que vem as contratações do lateral direito Michel Macedo, do volante Richard, do meio-campista Ramiro, do meia Júnior Sornoza e dos atacantes Mosquito e André Luis.