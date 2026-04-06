Sob comando de interino, Corinthians abre preparação para estreia na Libertadores

À espera de Fernando Diniz, o Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após a derrota para o Internacional. Sob comando do interino William Batista, o elenco alvinegro abriu a preparação para a estreia da Libertadores, contra o Platense, da Argentina.

O clube começou a semana em busca de um novo treinador, já que Dorival Júnior não resistiu à sequência negativa e foi demitido. Após uma negociação relâmpago, o Timão acertou com Fernando Diniz e anunciou-o na noite desta segunda-feira. Ele já comandará o treino desta terça-feira.

O Corinthians estreia na Libertadores contra o Platense, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, na Argentina.

Como foi o treino?

Como de costume, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Inter realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais atletas foram ao campo após um trabalho de força na academia.

Depois do aquecimento, o técnico interino William Batista comandou um exercício de progressão que envolvia confrontos e transições de três contra dois. Um jogo em campo reduzido e um complemento de cruzamentos e finalizações também foram aplicados.

Desfalques e retornos

Para a estreia na Libertadores, o Corinthians contará normalmente com o lateral Matheus Bidu e o volante Allan, que cumpriram suspensão na rodada do Brasileirão.

Em contrapartida, o Alvinegro continuará com os desfalques de Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho direito) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita). Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita) também deve seguir como baixa.

Situação do Corinthians

O Corinthians vive um péssimo momento e não vence há nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates. O Timão, assim, busca uma virada de chave para reencontrar o caminho das vitórias na Libertadores.

O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou os trabalhos de olho na próxima partida. 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/gOX7LZPVuK — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)