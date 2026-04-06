Corinthians anuncia contratação do técnico Fernando Diniz

Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Na noite desta segunda-feira, o Timão anunciou a contratação do treinador, com contrato válido até dezembro deste ano. Ele chega para substituir Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional no último domingo.

Junto do técnico, também chegam para compor a comissão técnica o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Diniz terá seu primeiro contato com o elenco nesta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, onde comandará o treino do Corinthians, no período da manhã.

"Intensidade é amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido, exatamente como a Fiel gosta: emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo", disse o treinador em vídeo publicado pelo clube.

Pesou a favor de Diniz o fato de ele estar livre no mercado. A diretoria do Timão tinha pressa para definir o novo treinador e acreditava que poderia chegar a um desfecho rápido com o ex-comandante do Vasco, o que se concretizou nesta segunda-feira.

Diniz, inclusive, já defendeu o Corinthians como jogador entre 1997 e 1998. Pelo clube alvinegro, o ex-atacante conquistou o Campeonato Paulista daquele ano.

Simultaneamente, o Corinthians também caminha para alinhar um acordo com Dorival Júnior para o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de R$ 6 milhões. Diniz só pode ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF após a entidade publicar a rescisão do ex-treinador.

Apesar disso, o treinador poderá comandar o Corinthians nesta quinta-feira, contra o Platense-ARG, na estreia da Libertadores. Isso porque, na Conmebol, um novo técnico pode ser registrado mesmo sem a rescisão publicada do comandante anterior.

O último de trabalho de Fernando Diniz foi no Vasco da Gama, encerrado em fevereiro deste ano. O técnico somou 52 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, totalizando um aproveitamento de 44,4%.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)