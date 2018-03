Sheik vê desrespeito no Morumbi e cita Corinthians como exemplo

Com uma vitória nos pênaltis sobre o São Paulo, alcançada na noite desta quarta-feira, o Corinthians se classificou à decisão do Campeonato Paulista. Na saída do gramado da arena, o atacante Emerson Sheik lembrou o jogo disputado no Morumbi e citou a postura do clube alvinegro como exemplo.

O primeiro jogo da semifinal, realizado no domingo, foi polêmico. Após marcar o único gol da partida, o atacante Nenê comemorou perto do banco corintiano, o que provocou confusão. Já o técnico Fabio Carille reclamou de não ter sido cumprimentado pelo são-paulino Diego Aguirre.

“Eu falei na saída de campo lá no Morumbi que o Nenê é um cara que eu respeito, que tem um caráter que não é duvidoso. Às vezes, a gente erra. Precisa ter a grandeza de reconhecer o erro e pedir desculpas. O Corinthians hoje mostrou como se recebe, como joga futebol e vencemos por merecimento”, afirmou Sheik ao Sportv.

Diante de 43.062 torcedores, após ganhar por 1 a 0 no tempo normal com um gol nos acréscimos, o Corinthians levou a melhor nos pênaltis ao vencer por 5 a 4. Com a vaga garantida, Emerson Sheik distribuiu felicitações e enalteceu o comportamento dos anfitriões na arena.

“Parabéns para o torcedor que lotou e apoiou até o fim. Parabéns pela vitória, por passar de fase. Parabéns pela atitude dos atletas, sem nenhum tipo de provocação. Jogamos futebol, vencemos jogando futebol, não passamos perto de ninguém e não diminuímos ninguém e tampouco alguma instituição. Eles vieram aqui e foram respeitados”, afirmou.

“Não criando algum tipo de polêmica, mas talvez o exemplo do Corinthians sirva para o São Paulo, a fim de conscientizar que todos devem ser respeitados e que atitudes como houve no Morumbi por parte do treinador e por parte dos atletas deles não aconteçam. É feio”, reprovou Sheik.