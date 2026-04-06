Semana do Corinthians tem busca por técnico, estreia na Libertadores e Derby; confira

O Corinthians terá uma semana agitada pela frente. O Timão inicia os próximos dias em busca de um novo técnico após a demissão de Dorival Júnior. Pressionada, a equipe ainda enfrentará a estreia na Copa Libertadores com uma viagem à Argentina e, depois, voltará à capital paulista para medir forças contra o rival Palmeiras.

Depois de uma dura derrota em casa contra o Internacional, que culminou na saída de Dorival, o Corinthians irá se reapresentar nesta segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro terá um curto intervalo de tempo até a estreia na Copa Libertadores. Até por isso, a diretoria tem pressa para definir um novo treinador.

Quem comandará a equipe nesta segunda-feira será o técnico William Batista, do sub-20.

A delegação corintiana terá três dias até a partida contra o Platense, da Argentina. A última sessão de treino do grupo será na quarta-feira, um dia antes do confronto. Depois disso, o Corinthians viajará à Argentina com o objetivo de voltar a vencer e iniciar a busca pela Glória Eterna com o pé direito.

O Corinthians está no Grupo E da Libertadores ao lado de Platense-ARG, Peñarol-URU e Santa Fé-COL. O Alvinegro paulista visita a equipe argentina nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos.

Depois disso, o elenco alvinegro volta à capital paulista já de olho no clássico contra o Palmeiras. O Timão reencontra o rival no próximo domingo (12), no segundo Derby da temporada, em compromisso válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação corintiana deve se reapresentar aos treinos já na sexta-feira, uma vez que terá poucos dias de preparação para o Derby. A equipe fará apenas uma sessão de ajustes táticos, uma vez que, no primeiro dia de atividades, os titulares contra o Platense devem realizar o tradicional regenerativo.

Quem será o novo treinador?

O Corinthians já iniciou a busca por um novo treinador e tem pressa pela definição. O clube entende que não terá tempo hábil para realizar uma análise aprofundada devido à sequência decisiva na temporada e traçou um perfil para o alvo pretendido.

A cúpula corintiana busca o perfil de um treinador que já conheça e entenda o tamanho do clube para que não seja necessário um longo período de adaptação. Neste sentido, três nomes são cogitados inicialmente para o cargo: Tite, Sylvinho e Emiliano Díaz, que já mostrou interesse em assumir o Timão.

O Corinthians, porém, só poderá acertar com um novo treinador mediante o pagamento da multa rescisória de Dorival Júnior. O clube busca um acordo com o técnico para acertar a quitação do valor de três salários da comissão técnica, que gira em torno de R$ 6 milhões.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Situação na tabela

O resultado contra o Inter foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)