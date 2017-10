Sem Jô, Timão terá Kazim no ataque contra o Cruzeiro; veja provável time

Em busca da retomada do bom rendimento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ao Mineirão, neste domingo, às 16h(de Brasília), para visitar o Cruzeiro, que está de “ressaca” após a conquista do título da Copa do Brasil na última quarta-feira.

Para o jogo diante da Raposa, o Corinthians deve ter uma única mudança em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo. Esta modificação, porém, é significativa. O Timão não terá o atacante Jô, artilheiro da equipe na competição, em virtude de uma contratura muscular na panturrilha esquerda. Para seu lugar, o técnico Fábio Carille optou pelo contestado Kazim, que busca ganhar confiança após uma sequência ruim no time. No restante, os titulares devem ser os mesmos, com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.