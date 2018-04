Sem centroavante, Carille faz torcida se dividir entre os seus renegados

Kazim e Matheus Matias não estiveram nem sequer no banco de reservas da Arena Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0, no sábado. Ambos dificilmente serão levados a campo pelo técnico Fábio Carille também no reencontro de domingo, no Allianz Parque. Nas redes sociais, contudo, têm escalações asseguradas em diversas publicações de torcedores.

Em função da dificuldade que o Corinthians encontra de atuar sem um centroavante de origem – e, agora, da necessidade de marcar gols para reverter a vantagem palmeirense na decisão estadual –, Kazim e Matheus Matias passaram a ser ainda mais discutidos como possíveis soluções ofensivas.

“Podem até me criticar. Mas no domingo eu iria com o Kazim. E é sério”, publicou um torcedor, no Twitter, em opinião que seria mais polêmica em outros tempos. “A solução do Corinthians é simples. Coloca o Kazim de centroavante, que ele fará o gol do nosso título. Não estou zoando”, também confiou outro corintiano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ainda existem, é verdade, diversos outros torcedores contrários à entrada de Kazim. Carismático fora de campo, o centroavante inglês naturalizado turco vindo do Coritiba adquiriu a birra no ano passado, quando não aproveitou diversas chances que teve como substituto de Jô. Hoje, sem ser relacionado por Carille no Campeonato Paulista e não inscrito na Copa Libertadores da América, acumula 36 jogos e só quatro gols marcados pelo Corinthians.

Apesar de estar em baixa, Kazim tem mantido o discurso de que pretende vingar no clube com o qual possui contrato até o final do ano. Primeira opção para o comando do ataque após Jô rumar ao Nagoya Grampus, do Japão, ele não participa de um jogo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 11 de março.

Já Matheus Matias só mostrou serviço em treinamentos até então. Projetado pelo ABC com status de artilheiro do futebol brasileiro até a chegada ao Corinthians, o atacante de apenas 19 anos ainda precisa adquirir condicionamento físico e preparo emocional, na visão da comissão técnica. “Ele jogava para 4.000 torcedores. Aqui, vai jogar para 40.000. Não podemos queimar etapas. Quando começar o Brasileiro, aí, sim, vamos fazer uma programação para ele começar a entrar”, justificou Carille, recentemente.

Muitos torcedores não querem esperar. “Todo o mundo fala que o Corinthians não tem centroavante. O Matheus Matias é goleiro?”, questionou um deles, também no Twitter. “Boa tarde, nação corintiana. Vamos fazer uma campanha para o Matheus Matias ser titular”, convocou um segundo. E há até quem apoie um lobby simultâneo pelos dois atacantes renegados: “Coloca o Matheus Matias para jogar, professor, e deixa o Kazim no banco para o segundo tempo”.

À espera de oportunidades, Kazim e Matheus têm procurado se destacar nos treinamentos e ocupado o tempo livre, sem jogos, com outras atividades. O primeiro distribuiu ovos de Chocolate a crianças da Favela do Moinho, no Centro de São Paulo, antes da Páscoa. Nesta segunda-feira, o segundo visitou o ABC, seu ex-clube, para ser premiado como campeão potiguar e revelação do torneio estadual.

Mesmo com tantos apelos por Kazim e Matheus Matias, Fábio Carille não deverá tentar resolver o problema do seu ataque com um dos dois diante do Palmeiras. O técnico tem dado mais espaço aos veteranos Emerson Sheik e Danilo, além de Júnior Dutra, já quase tão contestado quanto o centroavante estrangeiro que enfrenta ostracismo no elenco.

Serio colocar o aposentado,Danilo em campo,onde esta o analista de desempenho,Na area Kazim,faz mais que os 2,injustiça com Kazim. — Milton Roberto (@miltonrfreitas) 1 de abril de 2018

Me perdoem no q eu to falando eu iria de kazim pro próximo jogo la no allianz e o jadson tambem por que sheik nao da e mais pro segundo tempo nao adianta o carille so vai colocar o Matheus o centravante so no campeonato brasileiro — Vinicius Oliveira (@7ViniOliveira77) 1 de abril de 2018

Cássio, fagner, balbuena, Henrique e maycon. Gabriel e Rene Junior. Rodriguinho, Jadson, pedrinho e KAZIM. Podem cornetar, mas o gringo é melhor que o lixo do dutra. Vital pro segundo tempo!! — Vai Corinthians 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@FutebolTotal7) 1 de abril de 2018

o Sheik tem 200 anos de Corinthians e 29 gols, não diria que é íntimo do gol também não E o Kazim da sequência em mais jogadas que o Sheik, faz o pivô, obriga os caras a se aproximarem dele pra jogar e etc — Akon com pose dramática (@Guihcharito) 31 de março de 2018

Podem até me criticar. Mas domingo eu iria com o Kazim. E é sério. — Vivemos Corinthians (@VivemosTimao) 31 de março de 2018

A solução do Corinthians é simples, coloca o Kazim de centroavante que ele fará o gol do nosso título. Não tô zoando — P. Nery (@Pe_Nery) 31 de março de 2018

3 – Sheik corre muito e se dedica, mas é difícil competir com dois zagueiros sempre. Acredito que um centroavante seria mais útil e, assim como já disse anteriormente, Kazim é a única opção de força no elenco. Mesmo Dutra e Lucca, inteiros fisicamente, devem dar mais trabalho. — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) 1 de abril de 2018

Todo mundo fala q o Corinthians ñ tem 9/centroavante, o Matheus Matias é goleiro? O Carlinhos q mandaram embora era goleiro também?

E tem muito torcedores do timão q acham a mesma coisa, há esqueci, só ante pode criticar, tocedor de verdade tem q ver tudo errado e ficar quieto pic.twitter.com/WDIP3NMILd — Paulo Silva (@rpspaulo) 2 de abril de 2018

@Corinthians já tem o Matheus Matias, tá pronto, é só pôr p/ jogar. — Israel Miqueias (@IsraelMiqueias) 2 de abril de 2018

Boa tarde nação corintiana vamos fazer uma campanha para o Matheus Matias ser titular#matheusmatiasja — Renne Thiago (@RenneThiago) 2 de abril de 2018

Carille ñ pode nem pensar em escalar o Jr Dutra, se for pra escalar algum centralizado tem de ser o Matheus Matias, inventa colocar Sheik ñ, Sheik é jogador pro segundo tempo — Warlley (@WarlleyAugusto) 2 de abril de 2018