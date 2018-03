Kazim rouba a cena e faz quatro gols em coletivo no Corinthians

O atacante Kazim roubou a cena na reapresentação do Corinthians após a classificação para a final do Campeonato Paulista, na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Destaque na atividade, o turco fez quatro gols no treinamento em campo reduzido realizado pela comissão técnica, que opôs reservas e jogadores que não atuaram desde o começo na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, em Itaquera.

A equipe do centroavante europeu, que venceu a atividade com facilidade, abrindo 6 a 0 e levando um gol já no final da movimentação, contava com Marllon, Jean, Mantuan, Ralf, Pedrinho, Dutra, Matheus e Kazim. Do outro lado, em jornada ruim, distribuíram-se Léo Príncipe, Léo Santos, Capixaba, Paulo Roberto, Marquinhos Gabriel, Romero, Lucca e Danilo. Vilson e Renê Júnior foram os curingas.

Os tentos de Kazim começaram em um belo chute de fora da área, limpando da direita para a esquerda e acertando o canto direito baixo de Walter. Pouco depois, ele empurrou para dentro um cruzamento de Pedrinho, sem goleiro, e mostrou categoria para buscar o ângulo cara a cara com Filipe. Para fechar sua grande tarde, teve seu pedido de “abre, mano” atendido por Matheus Matias, que o deixou em boa condição para chutar de esquerda na cara do gol.

Os outros artilheiros para a equipe foram Pedrinho, aproveitando passe de Matheus Matias, e Renê Júnior, em belo chute de fora da área. Desencontrado e até irritado com o desempenho, o time com colete perdeu algumas boas chances com Juninho Capixaba e Marquinhos Gabriel, conseguindo diminuir apenas quando Lucca girou sobre a marcação de Jean e bateu na saída de Cássio, fechando o 6 a 1.

Também dono de boa atuação, Renê Júnior fez seu primeiro treino com os companheiros após recuperar-se de uma lesão na coxa esquerda, sem limitação de movimentos. É provável que ele fique à disposição do técnico Fábio Carille para o embate diante do Palmeiras, no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. Pelo bom desempenho recente, porém, Maycon provavelmente passou à sua frente em termos de titularidade no setor.

Enquanto rolava o treino, os titulares da classificação realizaram apenas trabalho regenerativo, assim como o zagueiro Balbuena, que, diferentemente de Romero, atuou nos 90 minutos do amistoso entre EUA e Paraguai, na terça-feira. A definição sobre o time que entra em campo no Derby deve ficar para o treino da manhã desta sexta, o último antes do clássico.

