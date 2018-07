Sanchez nega desmanche, mas não descarta mais saídas na janela

O presidente Andrés Sanchez contesta o termo “desmanche” para definir as recentes perdas sofridas no elenco corintiano. No dia em que confirmou a saída de Rodriguinho, contratado pelo egípcio Pyramids, o dirigente corintiano não descartou a possibilidade de eventuais novas baixas.

Rodriguinho é o quarto titular a deixar o Corinthians desde a parada para a Copa do Mundo da Rússia, repetindo Balbuena (West Ham), Sidcley (Dinamo de Kiev) e Maycon (Shakhtar Donetsk). Por outro lado, chegaram o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o atacante Jonathas.

“Desmanche por quê? Foram só Balbuena e Rodriguinho. Quantos mais?”, perguntou Sanchez. “Infelizmente, é a realidade do futebol. O dólar a quatro reais, infelizmente é isso. É praticamente a independência financeira do cara (Rodriguinho). É difícil. O Corinthians também não vai segurar jogador que não queira ficar”, completou.

O dirigente assegura que negociar mais atletas não está nos planos do Corinthians, mas admite que há risco de perder novas peças. De acordo com o mandatário, o clube chegou a receber recentemente uma oferta do ucraniano Shakhtar Donetsk pelo jovem Mateus Vital e recusou.

“Infelizmente, a janela vai até 31 de agosto. Não queremos vender mais ninguém. Teve proposta pelo Mateus Vital e não aceitamos. Teve duas propostas pelo Rodriguinho e não aceitamos. Agora, chega um momento em que não dá para segurar”, descreveu o presidente, confiante na possibilidade de reorganizar o time.

“Em 2013, perdemos um monte de jogador e reconstruímos. Em 2014, perdemos e reconstruímos. Em 2015, perdemos e reconstruímos. Faz parte do processo do futebol brasileiro, infelizmente”, afirmou. “Estamos olhando o mercado. Assim que tiver oportunidade, vamos contratar”, disse.