Saiba onde Fábio Carille deve trabalhar em 2020 após ser demitido do Corinthians

Fábio Carille não deve assumir nenhum clube brasileiro em 2020. Apesar das especulações criadas, principalmente sobre o eventual interesse do Atlético-MG, o ex-técnico do Corinthians está de olho nos mercados árabe e asiático, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

A tendência é que nas próximas semanas as negociações que estão em andamento afunilem e o destino de Carille esteja mais próximo de ser definido. Paulo Pitombeira, empresário do treinador, está trabalhando para que até o Natal seu cliente possa sentar para assinar um contrato.

Dentre as possibilidades, assumir um time do Catar agrada Fábio Carille. Demitido do Corinthians há aproximadamente um mês, o técnico tricampeão paulista e campeão brasileiro entende que estar na sede da Copa do Mundo de 2022 durante a realização do evento pode ser benéfico para sua carreira.

Antes de tudo isso, Carille fará um tour pela Europa. Vai passar por Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid e talvez mais um clube. A estadia no Velho Continente deve durar apenas 15 dias.

Entre maio e dezembro de 2018, Fábio Carille treinou o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Foram seis vitórias em 12 jogos. A proposta milionária, à época, mudou a vida do profissional de 46 anos, que ingressou no ramo há menos de três anos e já acumula títulos e polêmicas.