Diniz defende renovação de Memphis com o Corinthians: "Quero construir história com ele"

Apresentado como técnico do Corinthians nesta terça-feira, Fernando Diniz defendeu a permanência de Memphis Depay. O treinador torce para que o astro holandês renove seu contrato com o clube e falou em "construir história" ao lado do atacante.

"Espero que ele fique. O Memphis vir para o Brasil é um presente, é uma superestrela mundial. Desde que chegou ao Corinthians, foi muito importante. Nos momentos decisivos, sempre foi muito presente. Quando vamos jogar contra, sabemos que é um cara que pode decidir. Gosta de estar no Corinthians e ser decisivo. É muito difícil a gente ter um jogador desse quilate no Brasil. Espero que ele fique e quero construir uma história ao lado dele", disse Diniz em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

Futuro incerto

Memphis Depay tem futuro incerto no Corinthians. O vínculo do jogador com o Timão é válido somente até o meio deste ano. Ele, portanto, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O clube do Parque São Jorge até gostaria de renovar com o holandês, mas não nos moldes atuais. A dívida com o atleta já atingiu a casa dos R$ 42 milhões. A diretoria só toparia estender o vínculo caso pinte uma empresa interessada em fazer uma parceria para assumir os custos do jogador.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024 e, entre polêmicas e bons momentos, conquistou três títulos: Paulistão, Copa do Brasil e a Supercopa. Ao todo, são 20 gols e 15 assistências em 77 jogos com a camisa alvinegra.

Atualmente, o astro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e está fora da estreia do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

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