Rosenberg alfineta Leila Pereira ao exaltar novo patrocinador do Corinthians

Nesta quinta-feira, o Corinthians oficializou o acordo com o Banco BMG, que passa a ser o patrocinador máster e irá estampar sua marca no peito da camisa do clube do Parque São Jorge. E durante o pronunciamento, o diretor de Comunicação e Marketing do Timão, Luis Paulo Rosenberg, não deixou de cutucar o rival Palmeiras e Leila Pereira, presidente da Crefisa/FAM.

“Para o Corinthians, assim como para o Flamengo, que possui uma exposição na TV muito grande, conseguir um patrocinador que nos veja como um outdoor eletrônico, é muito fácil, qualquer clube consegue isso. A gente queria alguém que fosse parceiro, que viesse para a nossa camisa não porque possui ambições políticas dentro do clube e nem porque nos veja como um instrumento para se expor. Queríamos alguém que entendesse de futebol, entendesse a Fiel e soubesse o privilégio”, cutucou o dirigente.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o acordo renderá cerca de R$ 30 milhões de reais, quantia que Rosenberg confirmou ter sido depositada antecipadamente pela empresa referente ao primeiro ano de parceria. Além disso, o vínculo conta com cláusulas referentes à aditivos na casa dos R$ 12 milhões em caso de metas cumpridas.

“O BMG é um caso único. É um banco sadio, criativo, disposto a fazer coisas diferentes e, principalmente, entende de futebol. Nós temos hoje um parceiro e vocês verão a sutileza desse projeto inédito e revolucionário. Isso significa que teremos um contrato de parceria. Acho realmente que foi a melhor contratação do Corinthians”, explicou o diretor Alvinegro, que foi um coadjuvante nas negociações.

Dentro das quatro linhas, a equipe comandada por Fábio Carille segue em reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O primeiro desafio do Timão será diante do São Caetano, às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera.

