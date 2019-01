Corinthians oficializa banco como patrocinador máster

Nesta quinta-feira, o Corinthians confirmou o Banco BMG como o novo patrocinador máster do clube. O vínculo com o Timão será válido por duas temporadas e renderá aproximadamente R$ 30 milhões aos cofres corintianos por ano, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

Assim que anunciado, pontualmente às 12h30 (de Brasília), o acordo de patrocínio foi comentado pelo diretor de marketing e comunicação, que exaltou a nova parceria.

“Teremos um contrato de parceria, um contrato em que quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação, não tem limites. Um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso. Já estamos recebendo adiantados, à vista, por conta desse resultado fantástico, 30 milhões de reais”, disse Luis Paulo Rosenberg em pronunciamento após o acerto com o novo patrocinador.

“Acho que foi a maior contratação do Corinthians, não só pelos valores, que foram absolutamente sentimentais, a melhor contratação empresarial que a gente teve no futebol. Vocês vão ver a natureza do produto”, completou o dirigente.

Entretanto, a receita pode ser elevada com aditivos por metas alcançadas, que podem gerar cerca de R$ 12 milhões a mais ao fim do mesmo período. Depois de 21 meses, o Alvinegro volta a ter um patrocinador máster. Inclusive, o valor referente ao primeiro ano de contrato já foi depositado nas contas do Timão à vista.

Os principais responsáveis pela negociação foram o empresário Giuliano Bertolucci, e o presidente Andrés Sanchez. Luis Paulo Rosenberg, que está à frente dos departamentos de marketing e comunicação do Timão desde o retorno do atual mandatário foi apenas um mero coadjuvante durante as conversas.

Dentro de campo, a equipe comandada por Fábio Carille se prepara para estrear no Campeonato Paulista. O jogo será diante do São Caetano às 17h00 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera.