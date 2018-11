Romero é convocado e vira problema para o Corinthians em duas rodadas

Jair Ventura não poderá contar com Ángel Romero para os compromissos contra Vasco (sábado, em Itaquera) e Atlético-PR (quarta, dia 21, na Arena da Baixada), pelas respectivas rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro.

O atacante foi convocado para a estreia do técnico Juan Carlos Osorio à frente da seleção paraguaia, diante da África do Sul, na África, dia 20, véspera do confronto corintiano frente ao Furacão.

Além de Romero, Carlos aumenta a lista de desfalques do Timão. Titular no clássico do sábado, o jovem lateral esquerdo se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20 e já ficará de fora do confronto com o Cruzeiro, nessa quarta-feira, em Belo Horizonte.

O Corinthians é o 13º na tabela de classificação, com 40 pontos e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Vitória, com 35 pontos, é o primeiro membro do Z4. O sonho de chegar ao G6 está mais distante. O Atlético-MG é quem abre o pelotão de cima, com 47 pontos.

