Reunião entre Corinthians e empresário pode definir venda de Pedrinho

A venda de Pedrinho ao Benfica pode ficar mais perto de ser concretizada nesta segunda-feira, quando o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, volta para São Paulo. A Gazeta Esportiva apurou que, quando desembarcar na capital paulista, o dirigente vai se reunir com Will Dantas, empresário do jogador.

O principal assunto a ser discutido na reunião deve ser a parte que o agente tem a receber. Will Dantas, dono de 30% dos direitos de Pedrinho, passou a Andrés quais são as suas condições e o que ele não abre mão na negociação. Uma definição quanto a isso deve deixar a venda bem perto de ser fechada.

O Benfica está disposto a pagar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) à vista ao Timão para contar com o meia-atacante de 21 anos. O valor pode subir em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 11,8 milhões), se Pedrinho atingir metas estabelecidas pela equipe portuguesa.

O fato da janela de transferências europeia já estar fechada não é um empecilho para a negociação. Com isso, o Corinthians negocia sem pressa, já que o jogador iria para Portugal apenas no meio do ano.

Além da venda de Pedrinho, o Timão encaminha a chegada de Yony González junto ao Benfica. O atacante de 25 anos está muito próximo de ser emprestado ao Corinthians de maneira gratuita, até o final da temporada, com opção de compra após o fim do contrato. As duas negociações, entretanto, são independentes.