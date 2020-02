Corinthians e Benfica devem selar acordo acima dos R$ 100 milhões por Pedrinho

As conversas entre Corinthians e Benfica por Pedrinho seguem evoluindo. A Gazeta Esportiva apurou que após proposta e contra-proposta, nesta sexta-feira os clubes encaminharam um acordo que deve superar os R$ 100 milhões.

O clube português pagaria 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) à vista e mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) por metas estabelecidas no contrato. Ou seja, se concretizada, a transferência renderia por volta de R$ 106 milhões.

O clube do Parque São Jorge tem direito a 70% do montante, o que lhe garantiria de euros, cerca de R$ 74 milhões. O restante, R$ 32 milhões, seria embolsado pelo empresário do atleta, Will Dantas.

Ainda não há nada assinado, mas o otimismo e grande para que tudo seja resolvido em breve.

O fechamento da janela de transferência portuguesa não gera qualquer empecilho ou pressa, pois, de qualquer maneira, o jogador de 21 anos iria para Portugal apenas no meio ano, para o início da temporada europeia.

Por outro lado, o Benfica deve ceder de imediato Yony González por empréstimo gratuito ao Corinthians até o fim da temporada 2020, com opção de compra com valor fixado.