Retorno de Alexandre Pato ao Timão é descartado por Andrés

Alexandre Pato é, sem dúvidas, o nome mais falado do mercado da bola nos últimos dias. Após rescindir seu contrato com o Tianjin Tianhai, da China, o atacante está livre para definir seu futuro, o que gera ainda mais dúvidas a respeito de qual será seu próximo clube. O Corinthians, pelo menos, não será, como garante o presidente Andrés Sánchez.

“É um grande jogador, meu amigo, gosto muito dele. Mas pelo passado que ele tem no Corinthians, não dá para voltar”, afirmou o mandatário, em entrevista concedida no Congresso Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista, realizado nesta quinta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

O “passado” a que se refere Andrés é a passagem de Pato pelo Timão em 2013, quando foi repatriado junto ao Milan, da Itália, após a conquista do Mundial de Clubes de 2012. Foram desembolsados aproximadamente 15 milhões de euros (cerca de R$ 40,5 milhões) pelo atacante, que disputou 57 partidas e marcou 17 gols com o manto alvinegro.

Os números não são ruins, mas Pato não caiu nas graças da Fiel e ficou marcado, sobretudo, pelo pênalti perdido contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2013. Na sequência, acabou emprestado ao rival São Paulo, em troca que envolveu o meia Jadson (até hoje no clube). O Tricolor, inclusive, é um dos destinos mais cotados para o jogador de 29 anos de idade, tal como os rivais Palmeiras e Santos.

