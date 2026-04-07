Relembre os últimos trabalhos de Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians

Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. A diretoria alvinegra chegou a um acordo com o treinador após a saída de Dorival Júnior e, rapidamente, anunciou a contratação na noite da última segunda-feira. O vínculo é válido até dezembro de 2026.

Pesou a favor de Diniz o fato de ele estar livre no mercado. A diretoria do Timão tinha pressa para definir o novo treinador e acreditava que poderia chegar a um desfecho rápido com o ex-comandante do Vasco, o que se concretizou na última segunda-feira.

Desse modo, a Gazeta Esportiva traz um panorama geral sobre como foram os últimos quatro trabalhos de Fernando Diniz.

Nos últimos cinco anos, Diniz esteve no comando de três clubes do futebol nacional: Vasco, Cruzeiro e Fluminense. Além disso, também treinou a Seleção Brasileira, interinamente, por um breve período.

Vasco (2025/2026)

O trabalho mais recente de Fernando Diniz foi no Vasco da Gama. Ele foi anunciado como novo técnico da equipe carioca em maio de 2025 e deixou o clube com um menos de um ano, sendo demitido em fevereiro deste ano. Foram 55 jogos no período, com 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, totalizando um aproveitamento de 44,4%.

A passagem de Diniz pelo Vasco teve altos e baixos, com muitos momentos de oscilação na primeira temporada. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, a equipe chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, mas terminou o torneio sem grandes expectativas, na 14ª colocação, com 45 pontos. Já na Copa do Brasil, o treinador conseguiu levar a equipe à final com méritos, mas acabou ficando com o vice ao perder justamente para o Corinthians de Dorival.

Já em 2026, o clube contratou reforços no mercado e entregou novas peças a Diniz. Contudo, a equipe caiu na semifinal do Campeonato Carioca e começou o Brasileirão com o pé esquerdo. O treinador passou a ser vaiado e criticado pela torcida e viu a pressão crescer. Ele foi demitido após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, na semifinal do Estadual.

Um dos principais méritos de Fernando Diniz no Vasco foi o desenvolvimento de Rayan, uma das principais joias das categorias de base do Cruzmaltino. Sob comando do treinador, o atacante passou de promessa à realidade e se consolidou como a maior venda da história do clube, sendo negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros (R$ 219 milhões na cotação atual).

Cruzeiro (2024/2025)

Antes de voltar ao Vasco, Diniz teve passagem pelo Cruzeiro. O treinador foi anunciado em setembro de 2024, mas durou pouco no cargo, sendo demitido em janeiro de 2025. Ele deixou o comando da equipe com quatro vitórias, sete empates e sete derrotas em 18 jogos, com aproveitamento de 35,1%.

Os únicos quatro triunfos de Diniz no comando da Raposa foram contra Lanús-ARG, pela Copa Sul-Americana de 2024, por a 1 0; Criciúma, por 2 a 1, e Juventude, por 1 a 0, pelo Brasileirão do mesmo ano; e Tombense, por 1 a 0, pelo Campeonato Mineiro de 2025.

Além dos números ruins, o vice-campeonato da Sul-Americana no final de 2024 também pesou contra o treinador. Apesar disso, ele foi mantido para 2025. Contudo, Diniz foi alvo de protestos da torcida do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com o Betim, que culminou em sua demissão.

Seleção Brasileira (2023/2024)

Diniz também acumulou uma breve passagem no comando da Seleção Brasileira. Ainda na gestão Ednaldo Rodrigues, em julho de 2023, a CBF anunciou que o treinador assumiria o comando da Canarinho em um contrato de um ano, dividindo funções com seu cargo de comandante do Fluminense.

O técnico comandou a Seleção Brasileira em apenas seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas consecutivas, totalizando um aproveitamento de 38,8%. Em janeiro de 2024, a CBF comunicou a demissão de Diniz após o revés para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Fluminense (2022 a 2024)

Diniz fez, no Fluminense, a sua passagem mais longa por um clube, no que foi, talvez, o melhor trabalho de sua carreira até o momento. Contratado em abril de 2022, o treinador completou dois anos no cargo e acabou demitido apenas em junho de 2024.

Em sua primeira temporada no comando da equipe, Diniz teve sucesso relativo: levou o Fluminense à terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, ficando atrás apenas de Inter e Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Tricolor carioca alcançou as semifinais, mas foi eliminado pelo Corinthians. Já na Sul-Americana, o time caiu ainda na fase de grupos.

Diniz viveu seu melhor momento da carreira em 2023, quando ajudou o Fluminense a conquistar dois títulos, sendo um deles inédito: o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras terminou a primeira fase como líder de seu grupo e passou por Argentinos Juniors-ARG, Bolívar-BOL e Internacional para chegar à decisão, na qual venceu o Boca Juniors, um gigante do continente. Na Série A, ainda teve uma campanha positiva, finalizando na sétima posição.

A equipe carioca ainda alcançou a final do Mundial, mas acabou perdendo para o Manchester City após ser goleada por 4 a 0. Foi em 2024 que o trabalho de Diniz no Fluminense começou a implodir. A temporada começou de maneira positiva, com o título da Recopa Sul-Americana conquistado em cima da LDU-EQU. No entanto, o Tricolor das Laranjeiras começou a apresentar uma grande oscilação.

O Fluminense fez um péssimo início de Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória nos primeiros 11 jogos. Foi o pior começo do clube na história dos pontos corridos, que chegou a aparecer na lanterna da tabela. Na reta final do trabalho, ele chegou a ser contestado pela torcida, e a diretoria decidiu pela interrupção do trabalho do treinador.

Ao todo, Diniz comandou o Fluminense em 149 jogos na segunda passagem, com 77 vitórias, 31 empates e 41 derrotas, somando 58,6% de aproveitamento. Ele ainda chegou a ser eleito o melhor técnico da América do Sul pelo jornal uruguaio El País, que coroa o "Rei da América", superando nomes como Abel Ferreira (Palmeiras), Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguai) e Luis Zubeldía (atual treinador do Fluminense).

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)