Reforços ainda não oficializados, Régis e Méndez aparecem no CT do Timão

Ainda não oficializados, os reforços Bruno Méndez e Régis já estão nas dependências do Corinthians. Nesta sexta-feira, imagens do repórter cinematográfico Samuel Almeida, da Gazeta, registraram que os dois atletas estavam de fato no CT Joaquim Grava, durante os treinamentos da equipe.

Ex-Bahia, Régis foi um pedido feito por Fábio Carille, que trabalhou com o atleta no Al-Wheda, da Arábia Saudita em 2018. O atleta passará por uma avaliação interna, incluindo os tradicionais exames médicos. Caso tudo esteja bem com o jogador, o Corinthians sentará à mesa para tentar concluir o acordo. Até lá, o clube paulista prefere não se manifestar sobre tempo de contrato e se o vínculo seria em definitivo ou por empréstimo.

O zagueiro uruguaio Bruno Mendez, de 19 anos, assinou pré-contrato com o Timão. A negociação deve ser anunciada pelo clube do Parque São Jorge em breve, assim que forem resolvidos detalhes burocráticos.

Para tirar Bruno Mendez do Montevideo Wanderers, clube que o revelou, o Corinthians vai desembolsar R$ 13 milhões. O defensor já foi aprovado nos exames médicos, realizados na manhã da última terça-feira no CT Joaquim Grava, e deve assinar por cinco anos.

Bruno Mendez foi capitão da seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20, na qual o Uruguai ficou na terceira posição atrás de Equador e Argentina. O zagueiro também já defendeu a seleção principal do país em duas partidas, ambas em novembro de 2018, contra Brasil e França.

* Especial para a Gazeta Esportiva