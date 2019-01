Recuperado, Díaz rouba a cena e faz quatro gols no treino do Corinthians

O paraguaio Sérgio Díaz foi a grande atração do treino do Corinthians na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco após a vitória sobre a Ponte Preta. Recuperado de dores no joelho direito, o atleta, que ainda não tem inscrição garantida no Campeonato Paulista, marcou quatro gols no mini-coletivo realizado pelo técnico Fábio Carille, ofuscando a participação dos reforços Manoel e Boselli na mesma atividade.

O jogador, que ficou com os reservas enquanto Carille ministrava uma atividade para a sua defesa titular, foi chamado para completar o duelo de 7 contra 7 em campo reduzido. Seu time tinha Henrique, João, Ramiro, Gabriel, Richard e Sornoza, enquanto o adversário veio com Fagner, Manoel, Ralf, Romero, Jadson, André Luís e Boselli.

Quem abriu o marcador foi Romero, roubando bola de Ramiro e acertando chute de longe. Díaz, porém, logo respondeu ao roubar duas bolas na defesa adversária e finalizar ambas no canto direito de Cássio. Boselli, que perdeu uma dessas bolas, se redimiu ao cabecear cruzamento de Romero com força. Walter ainda tentou fazer a defesa, mas a bola entrou lentamente no gol.

Díaz manteve seu ritmo forte e voltou a marcar quando recebeu bola em profundidade de Ramiro. Logo na saída de jogo, ele recebeu passe de Richard e chutou cruzado, enervando Cássio pela passividade da sua equipe. “Vamos, pô, vamos jogar, meu”, reclamou o arqueiro.

O time do camisa 12 ainda conseguiu fazer o seu terceiro quando Fagner recebeu na direita e, sem ângulo, chutou forte para dentro da área. Filipe tentou espalmar e acabou colocando a bola dentro do seu gol. Sornoza, que recebeu livre no ataque, deu números finais de 5 a 3 ao placar depois de deslocar Caíque França.

Em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, o volante Renê Júnior participou do aquecimento e da troca de passes curtos antes do mini-coletivo. Clayson, outro que ainda não foi inscrito no Estadual, correu ao redor do gramado. Ele se recupera de dores no tornozelo direito.