Corinthians volta a perder fora de casa e não garante alívio

O Corinthians sofreu, na noite dessa quarta-feira, sua 13ª derrota como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Dessa vez o Atlético-PR foi quem fez a festa em cima do alvinegro do Parque São Jorge, com um triunfo por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba.

O resultado evita um alívio definitivo dos corintianos contra o risco de rebaixamento e complica a missão da equipe na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Por outro lado, o Furacão segue firme no objetivo de ir à Libertadores de 2019.

Com 43 pontos, o Timão é o 12º, por enquanto, e novamente terá de secar seus adversários diretos para não reviver uma tensão pela proximidade da zona de rebaixamento. Os atleticanos, com 53 pontos, ocupam a sétima posição.

Pela primeira vez desde que assumiu o Corinthians, Jair Ventura repetiu uma escalação de um jogo para o outro. O resultado foi um time ligado, concentrado e bem postado na primeira etapa. Além disso, em dois momentos os paulistas tiveram oportunidade clara de abrir o placar, primeiro com Ralf e depois com Pedrinho, em linda triangulação do ataque.

O placar zerado, porém, manteve tudo muito equilibrado. E o Furacão acabou premiado pela manutenção do ritmo na etapa final. Diferente dos visitantes, os rubro-negros partiram para cima na etapa final.

O gol parecia questão de tempo, e não demorou. Os treinos exaustivos da véspera não funcionaram para os corintianos na batida de escanteio e Léo Pereira aproveitou que nenhum marcado resolveu saltar para mandar, de cabeça, para as redes.

Após isso, Cássio evitou um revés ainda pior. Jair Ventura, pressionado no cargo, ainda tentou algo com Clayson, Araos e Emerson Sheik. Em vão. O apito final confirmou a oitava derrota do treinador pelo clube.

Nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Corinthians encara Chapecoense (casa) e Grêmio (fora), enquanto o Atlético-PR pega Ceará (casa) e Flamengo (fora).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 21 de novembro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Cartões amarelos: Ralf, Danilo Avelar, Thiaguinho, Fagner (SCCP); Matheus Rosseto (CAP)

GOL:

Atlético-PR: Léo Pereira, aos 7 minutos do 2T

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho (Matheus Rosseto), Wellington e Raphael Veiga; Rony (Marcelo Cirino), Nikão e Pablo.

Técnico: Tiago Nunes

CORINTHIANS: Cássio, Fágner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Emerson Sheik) e Thiaguinho (Araos); Pedrinho, Jadson e Mateus Vital (Clayson); Danilo.

Técnico: Jair Ventura