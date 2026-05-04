Corinthians perde a primeira com Diniz contra o Mirassol e volta ao Z4 do Brasileiro

Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
Por Thais Bueno Cirino

Publicado 03/05/2026 às 22:32 • Atualizado 03/05/2026 às 22:33

O Corinthians amargou a primeira derrota da Era Fernando Diniz. Na noite deste domingo, o Timão perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia, no encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo, de pênalti, e Edson Carioca marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Dieguinho descontou para o time alvinegro.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos. Do outro lado, o Mirassol não saiu do Z4, mas chegou aos 12 pontos e subiu uma posição, pulando da vice-lanterna para o 18º lugar.

FICHA TÉCNICA
🟡🟢 MIRASSOL 2 x 1 CORINTHIANS

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
🏟️ Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Edson Carioca, Galeano, Neto Moura, Walter e André Luís (Mirassol) / Allan e Gabriel Paulista (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

GOLS

  • ⚽ Carlos Eduardo, aos 22' do 1ºT (Mirassol)
  • ⚽ Edson Carioca, aos 32' do 1ºT (Mirassol)
  • ⚽Dieguinho, aos 34' do 2ºT (Corinthians)

Escalações

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga (Rodrigues), João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Denílson (Yuri Lara), Neto Moura e Shaylon (Eduardo); Edson Carioca (André Luís), Carlos Eduardo (Galeano) e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes

CORINTHIANS: Hugo Souza; Raniele, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Dieguinho), Bidon (Alex Santana) e Garro (Zakaria Labyad); Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto (Pedro Raul).
Técnico: Fernando Diniz

Como foi o jogo?

Com 10 minutos, o Corinthians teve sua primeira finalização no jogo. Matheus Bidu encontrou passe para Lingard, que enfiou bola para Yuri Alberto. O camisa 9 invadiu a área e finalizou para defesa de Walter. Aos 13 minutos, o Mirassol teve Edson Carioca expulso por falta em Raniele, mas após intervenção do VAR, Matheus Candançan reviu o lance e tirou o vermelho, aplicando apenas o amarelo.

Aos 21 minutos, o Mirassol teve um pênalti marcado a seu favor após Matheus Bidu derrubar Carlos Eduardo dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança e bateu no canto direito, deslocando Hugo Souza. Com 31 minutos, Neto Moura arriscou de fora da ára e Hugo Souza defendeu.

Aos 32 minutos, o Mirassol ampliou. Carlos Eduardo avançou pelo lado esquerdo e cruzou na primeira trave. Edson Carioca subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes. Com 35 minutos, o Corinthians chegou a diminuir com Bidon, mas Yuri Alberto, que cruzou para o meio, estava impedido no início da jogada.

Segundo tempo

Aos 14 minutos, o Corinthians chegou com perigo. Yuri Alberto tabelou com Lingard, que lançou o centroavante em profundidade. Ele invadiu a área e finalizou cruzado, mas Walter defendeu.

Com 34 minutos, o Corinthians descontou. Dieguinho, que entrou no segundo tempo, cortou para o meio e finalizou colocado. A bola desviou na zaga do Mirassol e tirou qualquer chance de Walter. Com 51 minutos, Dieguinho arriscou novamente e Walter espalmou para escanteio.

Próximos jogos

MIRASSOL 🟡🟢

  • Mirassol x LDU-EQU (quarta rodada da Copa Libertadores)
  • Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

CORINTHIANS

  • Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)
  • Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

