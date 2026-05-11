Raniele analisa Corinthians na Libertadores e cita discurso de Diniz

Raniele acredita que o Corinthians pode surpreender na Libertadores. O volante, autor do primeiro gol no triunfo no Majestoso, afirmou que o elenco alvinegro vem crescendo justamente quando é colocado fora da lista de favoritos e destacou a confiança do grupo na disputa do título continental sob o comando de Fernando Diniz.

O jogador relembrou campanhas recentes em que a equipe foi desacreditada e usou os exemplos para reforçar a confiança no trabalho desenvolvido internamente.

“Na Copa do Brasil, a gente ia sair nas oitavas, ninguém dava nada para a gente, o título já era do Flamengo. No Paulistão, a mesma coisa, ninguém falava muito no Corinthians... Deixa a gente aí correndo por fora, deixa o pessoal desatento com a gente, vamos continuar fazendo o nosso trabalho”, afirmou à ESPN.

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O Corinthians vive situação confortável na fase de grupos da Libertadores. Líder do Grupo E, com dez pontos conquistados em quatro partidas, o clube já garantiu vaga antecipada às oitavas de final da competição continental.

Raniele também ressaltou o peso que uma eventual conquista teria para a história do clube. Até hoje, o Corinthians conquistou apenas uma Libertadores, em 2012, sob o comando de Tite.

“A Libertadores é um título que marca nome do atleta na história do clube e da competição. O Corinthians, pelo fato de ter só um título, seriam apenas dois elencos a conquistar esse título, vai ser importante demais. Deixe o pessoal falar dos favoritos e a gente continua nossa corrida. Tem dado certo dessa maneira. Eu espero que a gente continue fazendo uma boa campanha”, completou.

O tempo passa, mas a história é sempre a mesma! 🦅#VaiCorinthians pic.twitter.com/qCXs8bb77o — Corinthians (@Corinthians) May 11, 2026



O volante ainda destacou a influência de Fernando Diniz na mentalidade do elenco. Segundo o camisa 14, o treinador reforça constantemente a possibilidade de o grupo marcar seu nome na história do Corinthians através da competição continental.

“O Diniz fala a todo momento como é importante a gente marcar nosso nome na história dessa competição desse jeito. Quando era no Fluminense também, falavam pouco do time dele. Ele tem essa experiência já e eu espero que ele possa contribuir para que a gente possa conquistar esse título”, disse.

Além do bom momento na Libertadores, o Corinthians chega embalado após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado afastou momentaneamente a equipe da zona de rebaixamento, deixando o Timão na 16ª colocação, com 18 pontos.

Agora, o clube volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Barra, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da quinta fase. Na partida de ida, o time paulista venceu por 1 a 0, com gol de Lingard.