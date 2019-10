Ralf visita vítima e oferece transferência a hospital particular

Com o volante Ralf a bordo, um carro causou um acidente na noite da última sexta-feira, na Zona Leste de São Paulo. Nesta segunda, o jogador do Corinthians visitou a vítima e proporcionou sua internação em hospital particular da capital paulista.

O Hyundai Santa Fé na cor branca, ocupado por Ralf, atingiu Alicio Gameleira, que estava no ponto de ônibus, antes de invadir a garagem de uma residência na rua Marechal Barbacena. Levado pelos Bombeiros à Santa Casa com fraturas, o idoso, a convite de Ralf, está agora no Hospital São Luiz.

Por meio de post em uma rede social, um familiar da vítima publicou uma foto do encontro com Ralf e informou que o jogador “está prestando toda assistência necessária”. Na imagem, com todos sorridentes, Alício Gameleira faz um V com os dedos da mão esquerda.

Segundo nota oficial emitida pelo Corinthians, Ralf não era o responsável por dirigir o veículo no momento do acidente e o motorista acabou perdendo o controle enquanto tentava escapar de uma tentativa de assalto. O caso vem sendo investigado e o jogador já prestou depoimento.

Em função do ocorrido, Ralf acabou fora do clássico contra o São Paulo, disputado na noite do último domingo. O volante pode retornar no confronto com o Goiás, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.