Volante Ralf, do Corinthians, se envolve em acidente automobilístico

O volante Ralf, do Corinthians, se envolveu em um acidente automobilístico no fim da noite desta sexta-feira. O episódio ocorreu na Zona Leste da capital paulista e ainda não é possível afirmar se o jogador era o motorista no momento do ocorrido, já que ele estaria acompanhado pelo irmão e dois seguranças.

No local, a Gazeta Esportiva apurou que o Hyundai Santa Fé na cor branca, desgovernado, atingiu um senhor que estava no ponto de ônibus e invadiu a garagem de uma residência. Assim que encontrou os moradores, Ralf negou que estivesse ao volante.

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem no local do acidente, Ralf estava claramente embriagado. Em contato com a reportagem, a Polícia Militar disse ter sido informada pela assessoria do jogador que um segurança era o condutor do veículo.

Às 22h47, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para um acidente na rua Marechal Barbacena, na Vila Regente Feijó, perto da Avenida Salim Farah Maluf. Duas viaturas foram ao local e removeram ao hospital um homem de 69 anos, consciente e com suspeita de fratura na perna. A 31ª Delegacia de Polícia é a responsável pelo caso.

Rapidamente, um vídeo feito logo após o acidente automobilístico ganhou repercussão nas redes sociais. O jogador do Corinthians, caminhando sem equilíbrio, é amparado por outro homem e, reconhecido por outras pessoas, é conduzido para longe do local.

Aos 35 anos, Ralf tem 430 jogos pelo Corinthians – no elenco atual, é superado apenas pelo goleiro Cássio (439). Autor de 10 gols pelo clube alvinegro, ele conquistou o Campeonato Paulista (2013, 2018 e 2019), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a Copa Libertadores (2012), o Mundial (2012) e a Recopa Sul-Americana (2013).

Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ralf participou normalmente dos treinamentos durante a semana e seria escalado como titular pelo técnico Fabio Carille, mas, diante do ocorrido, não deve participar do clássico.