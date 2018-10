Ralf lamenta por derrota em estádio cheio: “Não pode tomar 3 gols em casa”

Confira este e outros vídeos em

O volante Ralf ficou muito incomodado com a derrota do Corinthians para o Flamengo por 3 a 0 na noite desta sexta-feira, na Arena, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos mais experientes do atual elenco, o camisa 15 classificou como inaceitável tomar três gols de qualquer equipe na casa alvinegra, principalmente em um jogo repleto de torcedores nas arquibancadas.

“Noite para ser esquecida, não era o que a gente esperava. Com todo o respeito ao Flamengo, a gente não pode tomar três gols dentro de casa”, avaliou o meio-campista, que já estava no banco de reservas quando o adversário puxou um contra-ataque e, diante de um sem volantes, conseguiu muitos espaços para achar o terceiro gol.

“Uma sexta-feira à noite, pelo horário, o pessoal não mediu esforço para vir apoiar a gente, empurrou do começo ao fim. Tomamos dois gols bobos de bola parada”, lamentou o meio-campista. Para ele, não se deve buscar culpados pelos erros nos escanteios, jogada de origem dos dois primeiros tentos do rival.

“Da mesma forma, se erramos não foi só um. Não foi só o cara que antecipou o Romero. Claro que incomoda tomar um gol desse porque treinamos muito, mas é um erro que tem participação de cada um”, concluiu o jogador, agora de olho na sequência do Timão para a temporada.

O resultado mantém o Alvinegro em estado de atenção com a zona de rebaixamento, estacionando nos 35 pontos e podendo ver a diferença baixar para menos que os seis de vantagem atuais. A Libertadores, por sinal, é cada vez mais utopia. Os flamenguistas, por sua vez, chegam aos 52 pontos e estão vivos na disputa pelo título.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente o clássico contra o Santos, às 19h (de Brasília) do próximo sábado, dia 13, no estádio do Pacaembu. Antes, no entanto, jogam a primeira final da Copa do Brasil, marcada para as 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.