Derrota para o Flamengo registra maior público do Corinthians no Brasileiro

A derrota do Corinthians por 3 a 0 para a equipe do Flamengo registrou o maior público da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro. Os 41.693 pagantes que aproveitaram os ingressos mais baratos e deram ao clube uma renda de R$ 1.381.719,00 superaram os 40.350 pagantes que acompanharam o embate diante do Ceará, pela quarta rodada da competição, ainda sob o comando de Fábio Carille.

A presença da torcida serve quase como uma resposta positiva na mudança da política de preços. A diretoria havia sinalizado que diminuiria o valor das entradas em jogos com pouco apelo, como uma partida às 21h (de Brasília) de uma fria sexta-feira em Itaquera. O bom número deve fazer com que a medida seja repetida daqui para frente.

O resultado mantém o Alvinegro em estado de atenção com a zona de rebaixamento, estacionando nos 35 pontos e podendo ver a diferença baixar para menos que os seis de vantagem atuais. A Libertadores, por sinal, é cada vez mais utopia. Os flamenguistas, por sua vez, chegam aos 52 pontos e estão vivos na disputa pelo título.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente o clássico contra o Santos, às 19h (de Brasília) do próximo sábado, dia 13, no estádio do Pacaembu. Antes, no entanto, jogam a primeira final da Copa do Brasil, marcada para as 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.