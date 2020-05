Primeiro jogo oficial do Corinthians na Arena completa 6 anos

O primeiro jogo oficial da Arena Corinthians completa seis anos nesta segunda-feira. Em meio à pandemia da covid-19 e sem jogos para receber, a casa da Fiel, que já foi palco de grandes emoções do Timão, completa mais um novo ciclo.

No dia 18 de maio de 2014, o Corinthians inaugurou de maneira oficial o seu estádio em duelo contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado da partida, entretanto, passou longe do esperado pela torcida. Mesmo com o apoio da Fiel o Timão acabou derrotado por 1 a 0, com gol de Giovanni Augusto, que viria a atuar no clube anos depois.

O jogo contra o Figueirense, entretanto, não foi o primeiro a ser disputado em Itaquera. No dia 10 de maio daquele ano, o Corinthians estreou a Arena com uma série de confrontos entre mais de 100 dos seus ex-jogadores. O primeiro gol foi de Roberto Rivellino, de pênalti.

De lá para cá, a casa corintiana recebeu inúmeras partidas de peso. Ainda em 2014, foi palco da abertura da Copa do Mundo, quando o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1. Além de outros jogos da maior competição de seleções, a Arena foi sede das Olimpíadas de 2016 e da Copa América de 2019.

Entre os momentos mais marcantes do Timão em seu estádio certamente estão as conquistas do Campeonato Paulista de 2017 e 2019, além da goleada por 6 a 1 contra o São Paulo, em 2015, já no jogo de festa pela conquista do Campeonato Brasileiro. Além desses três títulos, a Arena foi fundamental nas campanhas dos títulos do Estadual de 2018 e do Brasileirão de 2017.

Por outro lado, a casa alvinegra também já foi palco de momentos tristes para a Fiel, como as derrotas nos pênaltis para Palmeiras e Audax, nos paulistas de 2015 e 2016, respectivamente. Além disso, ficaram marcadas as duas eliminações para o Guaraní do Paraguai, em 2015 e 2020. A grande frustração, entretanto, foi a derrota na final da Copa do Brasil de 2018 para o Cruzeiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No geral, os resultados do Corinthians dentro da Arena são totalmente positivos, com um aproveitamento de 88,4%. Na parte econômica, entretanto, o clube tem dores de cabeça para quitar as dívidas do estádio. As rendas de bilheteria, por exemplo, estão atreladas a um fundo que pagará o custo bilionário da construção. A expectativa da diretoria, entretanto, é que depois de acertados estes pagamentos, a casa corintiana vire uma grande fonte de receita, já que a Fiel costuma a lotar as arquibancadas em grande parte das partidas.

Antes da pandemia chegar ao Brasil e paralisar as atividades, o Timão realizou apenas seis jogos em Itaquera, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Agora sem jogos por conta das medidas de saúde, a Arena Corinthians foi colocada à disposição da Prefeitura e do Governo de São Paulo para ajudar no combate à covid-19.

Confira as estatísticas do Corinthians na Arena:

Jogos: 200

Vitórias: 123

Empates: 53

Derrotas: 23

Aproveitamento: 88,4%

Gols marcados: 317

Maior artilheiro: Ángel Romero (27 gols)

Jogador que mais atuou: Cássio (168 jogos)

Maior renda: Corinthians 1×2 Cruzeiro – Final Copa do Brasil de 2018 – R$ R$5.108.151,00

Maior público: Corinthians 2×1 São Paulo – Final Paulistão 2019 – 46.903 presentes